App per ridurre lo spreco alimentare, ecco le migliori che ci aiutano anche a risparmiare

Possiamo fare grandi cose per l’ambiente grazie alla tecnologia. Un mondo più sostenibile è il traguardo da perseguire, e tale meta la si ottiene anche grazie ad app per ridurre lo spreco alimentare. Quali sono le migliori che possiamo installare sul nostro telefonino al fine di ridurre gli sprechi e risparmiare anche qualche soldino?

App per ridurre lo spreco alimentare

L’impatto che i nostri comportamenti hanno sull’ambiente sono ormai uno dei fattori che più di tutti si cerca di sottolineare al fine di sensibilizzare le persone. Spesso però il tram tram quotidiano non ci consente di seguire pedissequamente quelle che sarebbero le corrette abitudini da attuare. Ecco che queste app per ridurre lo spreco alimentare possono accorrere in nostro aiuto. Infatti, evitare lo spreco di cibo può avere conseguenze davvero positive per l’ambiente. I meno sensibili a questa tematica potrebbero però trovare altrettanto interessante anche il fatto che tale abitudine ci permette di risparmiare un bel po’ di soldi costantemente, cosa che certamente farà comodo a molte famiglie, soprattutto visti i continui rincari cui devono far fronte.

Secondo l’analisi proposta da Waste Watcher 2023, ognuno di noi in media getta 524,1 g di cibo alla settimana. Stiamo parlando in totale di ben 4,2 milioni di tonnellate di cibo sprecate ogni anno. Ma quali sono queste app? Eccole elencate:

TooGoodToGo

Svuotafrigo

Myfoody

UBO

BestBefore

Andiamo quindi a vedere il funzionamento di ognuna di esse e scopriamo in che modo possono aiutarci a ridurre gli sprechi alimentari. Le app sono disponibili sia per Android che per iOS.

Quando la tecnologia ci aiuta a vivere

Partiamo da TooGoodToGo. L’app in questione che consente ai commercianti di attività come bar e ristoranti di mettere in vendita il cibo non venduto durante la giornata.

In questo modo gli utenti potranno comprare prodotti ancora freschi che andrebbero altrimenti buttati a un costo che corrisponde a un terzo di quello normale.

La seconda app che presentiamo è Svuotafrigo. Questa app permette di creare ricette con i prodotti che abbiamo in frigo e che stanno per scadere. In questo modo, invece di buttarli potremo utilizzarli per un ulteriore pasto.

Passiamo poi a Myfoody. L’app consente di ridurre lo spreco alimentare andando a segnalare agli utenti quali sono i supermercati che hanno prodotti in scadenza. Inoltre, segnala anche prodotti con problemi di confezionamento o sono in eccedenza. Anche in questo caso, i prodotti saranno venduti in offerta, permettendoci quindi anche di risparmiare.

La quarta app segnalata è UBO. L’acronimo sta per Una Buona Occasione. Di UBO è presente anche una piattaforma web che svolge il ruolo di sensibilizzazione, offrendoci informazioni e consigli su come conservare al meglio il cibo.

Concludiamo infine con BestBefore, altra app per ridurre lo spreco alimentare particolarmente utile. La piattaforma consente di consultare un vasto archivio nel quale è possibile trovare prodotti in base alla scadenza e alla categoria. I lotti vengono caricati a 14 dalla scadenza e rimangono disponibili all’acquisto per 7 giorni. Anche in questo caso il risparmio è notevole, poiché a ogni giorni che passa viene applicato uno sconto progressivo sul prodotto. Il primo giorno lo sconto sarà del 5, mentre al settimo e ultimo giorno lo sconto arriverà al 50%. L’utente potrà quindi mettere il prodotto in scadenza nel carrello e pagarlo superscontato, attendendo poi la consegna che avverrà entro due giorni.