Il Black Friday è alle porte e Amazon ha deciso di introdurre in Italia la nuova opzione ‘Il mio giorno’, una nuova modalità per le consegne che può essere molto utile per coloro che non possono restare a casa tutti i giorni per attendere l’arrivo delle spedizioni.

Questa nuova opzione è prevista esclusivamente per gli abbonati al servizio ‘Prime’ e permette agli utenti di scegliere il giorno della settimana preferito per la consegna dei propri pacchi.

Ma quali sono le caratteristiche di questo nuovo servizio? Come funzionerà? Per quali tipologie di spedizioni è pensato?

Il nuovo servizio per le consegne

Amazon ha deciso di introdurre il servizio ‘Il mio giorno’ soprattutto per ottimizzare le consegne e consentire agli utenti di ricevere più consegne in un’unica soluzione senza dover restare a casa in vari momenti della settimana.

Amazon, ecco la nuova opzione ‘Il mio giorno’ per le consegne

Per usufruire di questa nuova opzione, occorre essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio per gli utenti premium che, oltre a offrire consegne rapide illimitate (spesso in un giorno), presenta altri vantaggi tra cui ‘Prime Video’, la piattaforma di film, serie tv e documentari, il tutto al costo di 4,99 euro per gli abbonamenti mensili oppure 49,90 euro per l’abbonamento annuale. Insomma, si arricchiscono i vantaggi per coloro che decidono di iscriversi a Prime.

Ma come funziona il nuovo servizio ‘Il mio giorno Amazon’? La nuova opzione, come abbiamo visto, è senza costi aggiuntivi per chi è cliente ‘Prime’. Quanto costa Amazon Prime si chiedono quindi in molti? Ebbene, la risposta è 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese.

Tornando al nuovo servizio come fare per usufruirne? Semplicemente effettuare queste operazioni:

1. Accedere al proprio account Amazon.

2. Aggiungere l’articolo che si intende acquistare al carrello.

3. Procedere al check-out.

4. Selezionare, come sempre, l’indirizzo per la consegna e la metodologia di pagamento.

I prodotti esclusi

5. Selezionare l’opzione gratuita ‘Il mio giorno Amazon’.6. Scegliere il giorno della settimana preferito per la consegna.

Occorre sottolineare che non tutte le tipologie di prodotti possono accedere a questa opzione. Ecco quali sono esclusi.

1. Ordini ‘Prime’ ma spediti da negozi di terze parti.

2. Indirizzi di consegna che si trovano al di fuori delle aree che presentano un codice postale idoneo.

3. Le consegne cosiddette ‘Amazon Key’.

4. Le spedizioni che contengono articoli con materiale pericoloso.

5. Gli indirizzi di consegna che si trovano al di fuori dell’Italia.

6. Le consegne richieste presso uno dei punti di ritiro Amazon.

7. Le consegne richieste presso caselle postali.

Nella pagina del sito Amazon dedicata a ‘Il mio giorno’ si sottolinea anche come l’idoneità per l’opzione è di carattere individuale e quindi anche prodotti non presenti nell’elenco appena discusso potrebbero non presentare questa tipologia di consegna. L’opzione è comunque attiva per la maggior parte degli indirizzi italiani, dal lunedì alla domenica, anche se il giorno prescelto, a causa di festività o altre tipologie di eventi, potrebbe non sempre essere disponibile.

C’è un’ulteriore possibilità, quella di modificare il giorno di consegna dell’opzione ‘Il mio giorno’ fino al momento in cui l’ordine non è stato ancora spedito.

Se, insomma, l’utente dovesse cambiare idea oppure dovesse essere intervenuto un motivo per cui non può essere a casa nel giorno prescelto, è possibile effettuare le modifiche in questo modo.

1. Accedere al proprio account Amazon.

2. Andare nella sezione ‘Ordini’.

3. Cercare l’ordine per il quale si è richiesto il servizio ‘Il Mio Giorno Amazon’.

4. Selezionare l’opzione ‘Visualizza o modifica ordine’.

5. Selezionare ‘Modifica velocità di consegna’.

Infine, bisogna tenere presente che, una volta effettuata la scelta preferita per un determinato giorno, l’opzione ‘Il mio giorno Amazon’ sarà quella preselezionata per tutti gli ordini futuri.

In sintesi…

Restano ovviamente attive tutte le altre opzioni presenti per gli utenti ‘Prime’, per cui è sempre possibile annullare questa preferenza.

1. Amazon ha appena lanciato in Italia il servizio ‘Il mio giorno’, opzione pensata sia per ottimizzare le spedizioni sia per venire incontro alle esigenze degli utenti

2. Il servizio è a disposizione esclusivamente di coloro che sono utenti ‘Prime’

3. Il funzionamento è molto semplice e sarà presente nel momento del checkout

4. Non tutte le tipologie di prodotti che si trovano su Amazon possono accedere a questo servizio

5. È sempre possibile modificare il giorno della consegna, fino al momento in cui il pacco non è stato ancora spedito.

