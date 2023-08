Quanto costa Amazon Prime, quali sono i servizi inclusi e come disdirlo: ecco una guida veloce

Lo sapevate che dallo scorso anno l’abbonamento ad Amazon Prime è più caro? Nonostante tutto, però, con esso non solo si hanno a disposizioni spedizioni gratuite ma si ha accesso anche a Prime Video. Quest’ultimo è un servizio di streaming di video on-demand fornito da Amazon che fa parte del pacchetto Prime. Nel corso del tempo esso è diventato molto caro agli utenti in quanto offre una buona offerta di film e serie televisive. Tra i titoli che assolutamente non si devono perdere c’è ad esempio la seconda stagione di The Ferragnez o l’ultimo film di Steven Spielberg che si chiama “The Fabelmans”.

Ma l’abbonamento ad Amazon Prime offre anche tanto altro, ecco tutte le principali caratteristiche.

I servizi offerti

Il vantaggio principale di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime è quello di fruire della spedizione gratuita e veloce su milioni di prodotti. Questi ultimi, poi, saranno consegnati entro uno o due giorni lavorativi senza sostenere alcun costo in aggiunta.

Come detto, poi, con l’abbonamento si usufruisce anche di Prime Video grazie al quale gli utenti possono visionare una vasta selezione non solo di film e serie tv ma anche di documentari e contenuti originali. Il tutto non solo su pc ma anche su smartphone, smart Tv o altri dispositivi di streaming.

Tutti gli abbonati, poi, possono accedere ad Amazon Music che è una piattaforma musicale che offre più di 100 milioni di tracce senza pubblicità. I contenuti sono divisi per playlist, nome artista, titolo del brano, etc. La riproduzione dei brani, poi, può avvenire sia mediante il lettore web “Amazon Music” che con dispositivi quali Amazon Echo, Fire Tv e con i dispositivi che supportano Alexa.

È possibile anche l’ascolto offline dei brani in download ma solo delle playlist con l’accesso libero.

Infine si ottiene l’accesso anche ad Amazon Prime Reading grazie al quale, gratuitamente, si possono leggere centinaia di e-book di ogni genere. Si va, infatti, dalla saggistica ai libri per i più piccoli.

E, dulcis in fundo, c’è il servizio Prime Photos grazie al quale è possibile ottenere uno spazio di archiviazione per le foto che si chiama proprio “Prime Photos”. Chi ha l’abbonamento può caricare e archiviare le foto in modo sicuro e accedervi da vari dispositivi.

Quanto costa Amazon Prime, quali sono i servizi inclusi e come disdirlo: ecco una guida veloce

L’abbonamento ad Amazon Prime costa in un’unica soluzione 49,90 euro all’anno oppure 4,99 euro al mese. C’è però la possibilità di fruire dei servizi gratuitamente per i primi 30 giorni senza alcun impegno. In questo modo si potrà decidere se il servizio fa al caso proprio. Gli studenti universitari fino al giorno della loro laurea ma non oltre quattro anni, potranno ottenere l’abbonamento scontato. Si tratta del Prime Student per il quale il periodo di prova gratuito è di 90 giorni grazie a un accordo con Microsoft Surface mentre il prezzo è di 2,49 euro al mese.

Grazie all’abbonamento ad Amazon Prime, si avrà inoltre la possibilità di accedere alle offerte con anticipo rispetto agli altri, solitamente con trenta minuti di anticipo. Tali promozioni sono contrassegnate dalla scritta “offerte prime in anteprima” e danno la possibilità di assicurarsi le offerte migliori.

Per quanto riguarda, infine, la disdetta è sufficiente accedere alla pagina Prime dove si è fatta l’iscrizione loggandosi. Bisogna poi selezionare la voce “gestisci iscrizione” e cliccare su “aggiorna, cancella e altro”. A questo punto basta selezionare il tasto per interrompere subito l’iscrizione.

Perché si dovrebbe sottoscrivere quest’abbonamento? Come direbbe un utente Twitter “Amazon Prime mi ha fatto dimenticare il significato della parola ‘noia’.”

