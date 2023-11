Con l’arrivo delle festività natalizie, in molti si preparano a decorare la casa con luci scintillanti, addobbi festivi e con l’albero di Natale. Tale entusiasmo, però, può alle volte tradursi in costi elevati sia in termini di energia che di spese. E se quest’anno si volessero rendere le festività più sostenibili e convenienti come si potrebbe fare?

Ecco alcuni consigli su come risparmiare sia in termini di energia che di costi sugli addobbi natalizi, sull’albero nonché le tendenze del momento.

Le tendenze del 2023

Lo sapevate che la scienza dice che le persone felici fanno l’albero di Natale con anticipo? Il motivo è semplice immergersi nei luci del Natale e in tale atmosfera dà la possibilità di restare in contatto con il bambino che è dentro di noi.

Per quanto riguarda le tendenze del 2023, sicuramente una di queste è l’albero imponente, alto 240 metri con 1480 punte. Sembra un albero vero e si può addobbare come meglio si crede: il costo è di circa 200 euro.

C’è poi tra i trend di quest’anno anche l’albero innevato modello Killington Innevato che si può acquistare sia da Leroy Merlin che da Amazon ad un prezzo che parte da 120 euro. Piace molto perché assomiglia a un pino d’inverno ricoperto di neve. Il punto di forza di tale prodotto è che l’assemblaggio è intuitivo per cui lo si può montare senza difficoltà.

Come tutti immagineranno, la tendenza top del 2023 è però quella dell’albero di Natale con l’illuminazione a led incorporata. I prezzi su Amazon partono anche da 53 euro per l’abete alto 1 metro e 35 centimetri fino ad arrivare a 76,99 euro per quello di 2 metri e 25 centimetri. Sulla pagina ufficiale della catena si legge che esso è illuminato con 150/250/350 luci colorate che brillano e creano un’atmosfera festiva.

Addobbi e albero di Natale 2023: tendenze del momento e consigli per risparmiare energia

Se gli addobbi dell’albero di Natale tradizionale e fai da te sono iniziati a salire di prezzo nel 2016 a quanto saranno giunti oggi visto che tutti i prezzi sono aumentati? Una nota associazione a difesa dei consumatori comunica che i tradizionali abeti sono aumentati di circa il 40% presso le catene commerciali principali se il dato si paragona a quello del 2021.

Cosa fare allora pernon solo sui costi degli alberi ma anche sull’energia visti che gli addobbi (luci) restano accesi tutto il giorno?

Sicuramente la chiave per risparmiare sugli addobbi natalizi è sfruttare al massimo ciò che si ha già. Riutilizzare gli addobbi degli anni precedenti o scambiare decorazioni con amici e familiari può portare a una varietà di stili senza dover acquistare nuovi oggetti. Inoltre, riciclare vecchi ornamenti o creare decorazioni fai-da-te è un modo economico ed ecologico per dare un tocco personale alla casa.

Per quanto riguarda il risparmio di energia, le luci natalizie a led sono una scelta eccellente. Rispetto a quelle tradizionali, infatti, consumano meno e durano più a lungo. Anche se l’investimento iniziale può sembrare leggermente più alto, il risparmio energetico e la durata nel tempo rendono questa tipologia di luci una scelta vantaggiosa dal punto di vista economico e ambientale.

Per risparmiare, poi, adesso si potrà approfittate delle offerte pre-natalizie per acquistare decorazioni e luci a prezzi scontati. Molte attività commerciali offrono promozioni durante la stagione delle festività, consentendo di risparmiare notevolmente sui costi degli addobbi.

Riassumendo…

1. Addobbi festivi e l’albero di Natale sono la prerogativa delle festività natalizie

2. Tra i trend del momento per quanto riguarda gli alberi ci sono quelli già provvisti di led

3. Per risparmiare energia e costi per gli acquisti, una buona pratica potrebbe rivelarsi il riciclo dei vecchi materiali e l’utilizzo dei led.

[email protected]