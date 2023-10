Arrivano brutte notizie per chi ha un abbonamento a Tim Vision. Per la “gioia” di tanti, infatti, arriverà un nuovo aumento fino a 4,99 euro al mese per specifici piani. I clienti della piattaforma ovviamente non sono felici della rimodulazione in quanto si tratta di un nuovo rincaro che saranno chiamati ad affrontare. Già si riesce ad arrivare a stento alla fine del mese, denuncia il signor Mario, e con questo nuovo rincaro mensile si dovrà tirare ancora più la cinghia.

Le offerte che aumentano

Ma in molti proprio non riescono a poter fare a meno della pay tv, tanto meno di Tim Vision che è la piattaforma che ha sempre permesso nell’ultimo periodo di risparmiare sulla visione delle partite. Ma cosa aumenterà nel dettaglio e di quanto sarà il rincaro?

Niente più offerte Tim Vision e Dazn a partire da 24,99 euro, quella più competitiva costa infatti 30,99 euro al mese.

In più arriva anche una doccia fredda per chi ha un abbonamento alla prima piattaforma: potrebbe infatti subire degli aumenti fino a 4,99 euro al mese.

Tim sta infatti inviando delle informative ai suoi clienti sia di rete fissa che mobile. La comunicazione è presente nella fattura di ottobre 2023 e in essa è indicato il preciso aumento di prezzo. Si legge che la modifica partirà dal primo addebito successivo all’ultima fattura ricevuta per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato.

Come detto, però, i rincari saranno diversi: partiranno, infatti, da 0,99 euro al mese Iva inclusa fino ad arrivare a 4,99 euro. Promozioni in essere, comunque, spiega l’operatore, non subiranno alcuna modifica così come i costi mensili di eventuali altre offerte tv di Tim già attive sulla linea.

In ogni caso per controllare se si è vittime della rimodulazione, ci sono diversi modi. In fattura, ad esempio, si potrà verificare nella sezione “dettaglio dei costi”.

Abbonamento Tim Vision: aumento fino a 4,99 euro al mese, come recedere?

In alternativa ci si potrà connettere all’area registrata MyTim (previa registrazione) o chiamare il servizio clienti gratuito al numero 187. Nel caso non si voglia accettare la rimodulazione, si potrà recedere senza penali né costi di disattivazione dandone comunicazione entro la data indicata.

L’abbonamento a Tim Vision aumenta dal primo addebito successivo alla data dell’ultima fattura ricevuta. Ad esempio, il rincaro sarà di 0,99 euro al mese Iva inclusa per il piano Tim Vision con Netflix standard. Quello dell’offerta con Calcio&Sport (Dazn) con Netflix, aumenterà invece di 1,99 euro.

Si potrà recedere però entro il termine indicato in fattura o sulla pagina ufficiale Tim: attenzione in quanto quest’ultimo è diverso da abbonamento ad abbonamento.

Per effettuare tale operazione ci si potrà collegare alla pagina MyTim compilando il modulo “diritto recesso” oppure scrivere a Tim- Servizio Clienti- Casella Postale 111- 00054 Roma. In alternativa sarà possibile anche inviare una Pec con tale modulo all’indirizzo: [email protected] (per chi ha rete fissa Tim) oppure a: [email protected] (clienti mobile). Infine sarà possibile anche chiamate il servizio clienti 187 (chi ha rete fissa Tim) o recarsi presso i negozi Tim.

Per l’invio mediante posta o Pec sarà obbligatorio allegare la fotocopia del documento di identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione “modifica delle condizioni contrattuali”.

Inoltre, nel caso si abbia un decoder in comodato d’uso gratuito quest’ultimo si dovrà restituire entro trenta giorni dall’esercizio del diritto di recesso. Lo si dovrà inviare al seguente indirizzo: TIM S.p.A. c/o SDA Reverse Interporto di Bologna – DC24 SAN GIORGIO DI PIANO 40016 BO.

Riassumendo…

1. Aumenti abbonamento a Tim Vision da 0,99 a 4,99 euro

2. Le rimodulazioni riguarderanno Tim Vision Gold, Calcio e Sport, Calcio e Sport con Disney+, Calcio e Sport con Netflix, Tim Vision con Netflix, Tim Vision Intrattenimento, Tim Vision con Disney+

Si avrà diritto a recedere senza costi entro la data indicata da Tim.

