Ci sono delle novità per chi ha già un abbonamento a Now o vuole sottoscriverne uno. Per chi non lo conoscesse, Now è il servizio streaming per guardare film, serie tv, show e gli sport di Sky.

Si tratta più nel dettaglio di una piattaforma online che, così come le altre presenti sul mercato, dà la possibilità di disdire l’abbonamento quando si vuole. Quest’ultima, infatti, è diventata un’opzione che piace tanto agli utenti.

Ma arriviamo alla novità del momento che è la nascita dell’opzione Premium e dell’arrivo del piano base con pubblicità che costerà di meno. I già abbonati sono già sul piede d’allarme per tale annuncio in quanto si chiedono se è previsto un aumento dei costi dell’abbonamento.

Vediamo quindi cosa è stato comunicato fino ad oggi.

Le offerte di oggi

Sul sito ufficiale di Now si legge che è possibile scegliere l’abbonamento “Pass Sport” e quello “Pass Cinema o Entermainment” a costi super competitivi.

Il primo parte da 7,99 euro al mese per 6 mesi (permanenza minima sei mesi) e permette di visionare la Formula 1 nonché la Motogp. Inoltre la Uefa Champions League nonché il campionato di serie B e C. Inoltre è possibile fruire di altri sport come tennis, rugby , basket e tanto altro.

Anche per l’altro abbonamento c’è l’offerta grazie alla quale si pagheranno 7,99 euro al mese per 4 mesi con una permanenza minima di quattro mesi. A differenza dell’altro, tale abbonamento permetterà di fruire di serie tv, show, film, del full Hd e della visione su due schermi in contemporanea.

C’è inoltre un abbonamento che comprende sia lo sport che l’intrattenimento (tutto) e in questo caso l’offerta è di 19,99 euro per 12 mesi con una permanenza minima di dodici mesi.

Abbonamento Now: arriva l’opzione Premium e l’offerta con pubblicità: cosa cambia per i clienti?

Chi ha un abbonamento a Now sta ricevendo un messaggio da parte della piattaforma che comunica la nascita della opzione Premium. Essa, oltre a togliere la pubblicità, garantirà l’audio 5.1 e la visione su due dispositivi in contemporanea (come per le nuove attivazioni) senza che vi sia alcun aumento. Tale piano, poi, sarà attivato in automatico per cui non si dovrà fare nulla per richiederlo e la data di debutto sarà a partire dal 28 settembre. Per quanto concerne l’audio 5.1, esso non sarà presente all’inizio sui browser web, sugli smartphone Android, iPhone, Chromecast Generazione 2, Lg 2017 e versioni precedenti, Samsung 2016 e versioni precedenti nonché su Vodafone Tv Box Generazione 1 e 2.

Per quanto concerne l’offerta con la pubblicità, essa costerà di meno e sarà presente anche sui video ondemand. Inoltre tale abbonamento darà la possibilità di fruire dei contenuti solo su un dispositivo. I prezzi dal 28 settembre saranno per Cinema ed Entertaintment di 8,99 euro invece di 9,99 euro. Il Pass Sport, invece, resterà al prezzo di 14,99 euro. Per quanto concerne il prezzo di listino dell’opzione Premium sarà di 5 euro come sempre. Si potrà disidire e aggiungere quando si vuole. Per chi è già abbonato, come detto, sarà incluso a vita purché non si disdicano i pass. Nel caso lo si facesse, per averla si pagheranno poi i 5 euro.

Riassumendo…

1. Dalla fine di settembre arrivano due novità riguardanti l’abbonamento Now

2. Arriva l’offerta con pubblicità così come quella lanciata da Netflix e l’opzione Premium

3. Occhio alle offerte di questa fine di agosto.

