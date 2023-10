Arrivano nuovi aumenti dell’abbonamento Netflix ma non in Italia. I rincari, infatti, riguardano gli Usa, il Regno Unito e la Francia. Tutti però vedono questo ritocco come un campanello di allarme: la piattaforma, infatti, fino a ora ha sempre rincarato i piani prima negli altri paesi e poi nel nostro. Quel che è certo è che se anche da noi arriverà la batosta, essa potrebbe essere anche di 2 euro e più. La speranza è che ciò non accada, almeno in tempi brevi, anche perché l’ultimo aumento c’è stato davvero di recente.

Intanto, quanto costano al momento i diversi piani di abbonamento, quello con la pubblicità è il più conveniente?

In realtà un aggiornamento in Italia c’è stato

L’abbonamento a Netflix è aumentato in Usa, Francia e Regno Unito ma in realtà una modifica c’è stata anche da noi. Vi ricordate che i piani fino a poco tempo fa erano quattro? Adesso sono diventati tre. È scomparso infatti il piano Base che era quella che costava di meno e dava la possibilità di fruire dei contenuti senza dover per forza assistere alla pubblicità. Netflix nella nota inerente al cambiamento ha comunicato quanto segue: “il piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l’abbonamento. Se attualmente hai un piano Base, puoi continuare a utilizzarlo finché non passi a un altro piano o disdici il tuo account”. Molti avevano tale piano perché, come spiegato, era quello che costava di meno ovvero 7,99 euro al mese ed era quello che non aveva mai subito dei ritocchi.

Detto ciò, quanto costa ora l’abbonamento a Netflix? Ebbene, dall’estate non è cambiato nulla. C’è sempre il piano Standard con pubblicità il cui prezzo è di 5,49 euro al mese. Come detto, però, prevede l’inserimento della pubblicità durante la visione.

C’è poi il piano Standard che costa 12,99 euro.

Abbonamento Netflix: piano Base e Premium aumentano in Usa e Ue, quanto costano in Italia?

In merito a questo abbonamento Netflix, quanto costa l’utente extra si chiedono in molti ovvero quello per fruire dei contenuti da due luoghi diversi (non nella stessa casa)? Ebbene, il costo di tale extra è di 4,99 euro così come per il piano Premium. Quest’ultimo, in ogni caso, al momento, costa 17,99 euro al mese.

Le ultime notizie riguardanti l’abbonamento Netflix non sono incoraggianti. Negli Usa, infatti, arriva a costare fino a 23 dollari mentre in Francia anche fino a 20 euro.

Più nel dettaglio negli Stati Uniti le tariffe sono passate da 9,99 dollari a 11,99 dollari per il piano Base e da 19,99 dollari a 22,99 dollari per quello Premium. Quello con la pubblicità, invece, non ha subito alcun ritocco ed è rimasto a 6,99 dollari mentre quello Standard senza pubblicità a 15,49 dollari.

In Francia, invece, l’abbonamento base è passato da 8,99 a 10,99 euro mentre il Premium da 17,99 euro a 19,99 euro. Anche in questo caso, l’abbonamento base con pubblicità è rimasto a 5,99 euro mentre quello Standard a 13,49 euro al mese. Nel Regno Unito, invece, il piano base è passato da 6,99 a 7,99 sterline mentre quello Premium senza pubblicità da 15,99 sterline a 17,99 sterline. Il piano con la pubblicità non ha subito, infine, nessuna modifica.

Ora ci si chiede se anche in Italia vi sarà una variazione dei prezzi. Al momento tutto tace ma non è escluso che ciò accada.

