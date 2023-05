L’abbonamento a Netflix ha riscosso sempre un grande successo perché si potevano guardare ovunque tutta una serie di contenuti originali nonché film recenti e vecchi programmi. Nonostante l’account condiviso dovesse restare all’interno del nucleo familiare, tutti l’hanno sempre utilizzato anche al di fuori di esso. C’era infatti la consuetudine di acquistare un piano per la visione dei contenuti su più dispositivi in contemporanea dividendo i costi. Ora, però, questa pratica è stata bandita del tutto. Netflix l’aveva annunciato qualche mese fa e ora la nuova politica è diventata realtà. Ecco allora come funziona l’account extra e come si potranno visionare i contenuti in viaggio.

Stop condivisione abbonamento a meno che….

Non è più possibile la condivisione dell’abbonamento con Netflix. Per poter continuare a fruire di questa opzione si dovrà acquistare uno slot per gli utenti extra. Il messaggio che il colosso dello streaming sta inviando ai clienti parla chiaro: “l’account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico”.

Sarà però possibile visionare i contenuti quando si è in movimento o in viaggio su dispositivi personali o sulla tv di un hotel o di una casa vacanza.

Sarà però possibile condividere l’abbonamento con chi non fa parte del proprio nucleo domestico trasferendo un profilo. Chi usa l’account di un amico o un parente potrà trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

Che si intende per nucleo domestico?

Nelle condizioni di utilizzo dell’abbonamento Netflix è indicato che esso si potrà condividere solo con le persone che fanno parte dello stesso nucleo domestico.

Abbonamento Netflix: quanto costa l’utente extra e come visionare i contenuti in viaggio?

Ma che significa? Partiamo dalla creazione dell’account: durante tale operazione viene comunicato che solo chi vive insieme al sottoscrittore dell’account può usare quest’ultimo (in contemporanea) in base al piano scelto. Non si parla, quindi, nè di famiglia né di parentela. Se qualche mese fa, il concetto di nucleo domestico era legato alle persone che vivevano nella stessa casa del titolare dell’account, ora la definizione è cambiata. Si legge, infatti, che un nucleo domestico Netflix “è l’insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale da cui guardi Netflix. Un Nucleo domestico Netflix può essere impostato da una TV. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano il tuo account Netflix sulla stessa connessione Internet di questa TV apparterranno automaticamente al tuo Nucleo domestico Netflix”.Per connessione internet, ricordiamo che si intende quella del titolare dell’abbonamento per cui la visione in contemporanea senza pagare l’extra è permessa solo a chi utilizza la stessa rete internet.

La politica di Netflix, come detto, è cambiata. Non si potrà più condividere l’abbonamento al di fuori del nucleo domestico se non si acquisterà l’opzione “utente extra” che costa 4,99 euro. Con quest’ultima si avrà un account e una password diverse da quelle del titolare ma sarà comunque quest’ultimo a pagare l’abbonamento. Con il piano standard (costo 7,99 euro) si potrà aggiungere 1 utente extra, con quello Premium (costo mensile 17,99 euro) fino a due utenti extra per cui si pagherebbero 17,99 euro più 4,99 più 4,99 euro (nel caso di due extra) . Quello a pubblicità non darà alcuna possibilità di aggiungere un utente extra. L’opzione extra non funzionerà, invece, se si fruisce di Netflix mediante bundle interni come Sky Tv o TimVision.

Nel caso ci si sposti per lavoro o vacanza, le informazioni per la visione dei contenuti sono poco chiare. Si legge, però, che sarà possibile guardare Netflix su dispositivi portatili o accedere su una nuova Tv.

Riassumendo…..

In ogni caso, il colosso dello streaming suggerisce, se si ha una seconda casa, di connettersi dal luogo principale in cui si guarda la pay tv, di connettersi a internet e aprire l’applicazione sul dispositivo mobile una volta al mese. Ciò andrebbe fatto anche nella seconda casa senza avere interruzioni.

• È arrivata la stretta all’abbonamento condiviso di Netflix;

• Per la visione in contemporanea su due dispositivi diversi al di fuori del nucleo domestico si dovrà acquistare l’opzione “Extra”;

• Il costo di ogni opzione “Extra” è di 4,99 euro;

• Sarà però possibile continuare a fruire dei contenuti anche se si è in viaggio o in vacanza.

[email protected]