7 trucchi per acquistare biglietti aerei a poco prezzo

Le giornate si allungano e la mente comincia a fantasticare su quella che potrebbe essere la prossima vacanza. Per spendere poco è questo il momento ideale per prenotare, soprattutto i biglietti aerei. Si potrà risparmiare, infatti, una cifra considerevole.

Se ci si avvicina troppo al periodo estivo, le tariffe cambieranno costantemente per cui diventerà molto ma molto difficile trovare i prezzi più bassi.

Ci sono però dei trucchetti per risparmiare che potrebbero servire anche a coloro che non hanno la possibilità di stabilire fin da adesso dove andare in vacanza.

I 7 trucchetti

Per risparmiare sui biglietti aerei, sicuramente il primo suggerimento (per chi può) è quello di prenotare d’anticipo. Prima lo si fa, più alto è il risparmio. Ricordiamo nuovamente che man mano si avvicina la data di partenza, il prezzo sale per cui è una vera e propria lotta contro il tempo.

Gli studi associati di Skyscanner e della Bbc suggeriscono poi di prenotare durante la settimana, dal lunedì al venerdì in quanto durante il week-end la maggior parte delle persone non lavora.

È infatti a casa ed è più rilassata, quindi cresce la domanda di biglietti e per la legge di mercato crescono anche i prezzi.

Inoltre la fascia oraria nella quale si dovrebbe prenotare è quella del pomeriggio. Le compagnie aeree, infatti, sanno bene che la clientela business prenota di mattino per cui in quella fascia si troveranno prezzi più alti. Di conseguenza il pomeriggio e la sera, se ne troveranno di più bassi.

Gli altri

Tra i trucchi da mettere in pratica per risparmiare sul prezzo dei biglietti aerei è quello di approfittare sempre delle offerte. Ma come? Monitorando con costanza il sito ufficiale della compagnia che ci interessa facendo attenzione a tutte le promozioni e ai codici sconto.

Attenzione anche i cookies che non sono i biscotti ma gli strumenti che usano i siti web. Essi memorizzano il comportamento dell’utente durante la navigazione. Perché bisogna prestare attenzione ad essi? È semplice, se si cerca un volo e non lo si acquista, i cookie subito registrano l’attività e la immagazzinano. Nei giorni seguenti, quando si tornerà sul medesimo sito per effettuare l’acquisto è possibile quindi che il prezzo sia salito. Si potrebbe quindi provare ad acquistare il ticket da un altro pc.

Un suggerimento più che scontato è quello di non comperare mai i ticket di viaggi per i ponti di Natale, di Capodanno, di Pasqua e Ferragosto. I prezzi, infatti, anche se prenotati con mesi in anticipo sono sempre molto alti. Se si può si dovrebbero escludere quelle date e optare per la bassa stagione: si troverà non solo meno folla ma il prezzo sarà più abbordabile.

Infine l’ultimo suggerimento sarà quello di scegliere aeroporti secondari dove atterrare. Per Parigi, ad esempio, i voli per Beauvais costano di meno come quelli per Londra Stansed. Bisognerà però considerare se tali aeroporti ci sono navette o bus che costano poco, altrimenti il gioco non varrà la candela.

[email protected]