500 mila biglietti aerei gratis in palio per volare a Hong Kong: ecco come partecipare all’iniziativa

Hong Kong vuole rilanciare il turismo dato che, a seguito della pandemia, si è registrato un calo significativo di vacanzieri. Proprio per questo ha messo in palio 500 mila biglietti aerei gratis per raggiungere la destinazione asiatica.

Tale iniziativa fa parte della campagna “Hello Hong Kong” e durerà sei mesi. È stato Fred Lam, Ad dell’Autorità portuale di tale regione, a spiegare come funzionerà il progetto. Innanzitutto, le compagnie aeree organizzeranno delle attività promozionali tra cui estrazioni e le offerte “paghi 1 prendi due” già a partire da questo mese. A marzo, inoltre, inizierà la campagna dei biglietti aerei gratis.

A tutti farebbe piacere poter visitare tale luogo a costo zero, almeno per quanto concerne il ticket aereo. I prezzi dei voli, infatti, soprattutto quelli oltreoceano sono saliti alle stelle per cui un’opportunità come questa fa veramente gola a tutti.

Chi non vorrebbe poter godere della vista degli splendidi grattacieli? Ma Hong Kong non è solo questo, è ricca infatti di foreste, piccole baie e isole le cui più famose sono sicuramente Lantau e Lanma.

Come partecipare all’iniziativa

Una delle attrazioni turistiche più visitate è poi l’imponente statua di bronzo di Tian Tan Buddha che è una vera e propria icona della città.

Per 6 mesi, a partire da marzo, Hong Kong metterà a disposizione 500 mila biglietti aerei gratuiti per raggiungere tale destinazione. Per ottenere un viaggio gratis, il primo modo sarà mediante lotteria per cui si dovrà tentare la sorte.

L’altro modo è l’offerta 2×1 grazie alla quale si potrà acquistare un ticket di viaggio e averne un altro in omaggio. Entrambe le offerte saranno disponibili sui siti delle compagnie aeree Cathay Pacific Airways e su quelle minori come la Hong Kong Airlines e la Hk Express.

I biglietti

Sul sito della compagnia aerea Cathay Pacific si legge che in qualità di vettore di casa di Hong Kong, esso sosterrà le offerte di biglietti “World of winners” per accogliere i visitatori di ogni luogo e far scoprire loro le meraviglie di tale posto. Si legge che verranno distribuiti biglietti aerei di andata e ritorno per Hong Kong in più fasi a partire da marzo, bisognerà quindi controllare spesso i siti di tali compagnie per capire quando si potrà tentare la fortuna.

Quel che si apprende, poi, è che i biglietti aerei verranno assegnati in diverse fasi. A partire dal mese in corso verranno erogati ticket di viaggio, per chi parte da aeroporti del sud est-asiatico. Toccherà poi ai turisti cinesi a partire dal mese di aprile mentre quelli dell’Asia Nord Orientale e gli altri mercati tra cui il nostro dovranno attendere il mese di maggio con partenze che saranno da luglio 2023.

