5 mete per le vacanze estive 2023 se si vuole spendere poco

Non è troppo presto per scegliere la meta ideale per le vacanze estive 2023. Quali sono allora le migliori destinazioni (anche di mare) per spendere poco e allo stesso tempo godere di paesaggi meravigliosi? La risposta è numerose. Le migliori mete si troveranno non solo in Europa ma anche nel resto del mondo.

Il segreto sarà quello di prenotare con un certo anticipo rispetto alla media. In questo modo si avrà la possibilità di accedere a tariffe scontate (mediante del 20%) e allo stesso tempo godere di un ventaglio di scelte più ampio sia sulle destinazioni che sulle sistemazioni.

Scegliendo un paese caldo, poi, si potrà risparmiare ulteriormente perché si potrà viaggiare anche con il solo bagaglio a mano. Quello da stiva, come tutti, sapranno, fa lievitare i costi, anche di molto.

Quali vacanze estive prenotare, quindi, per spendere di meno?

Le 5 mete

Tra le destinazioni di viaggio più economiche per le vacanze estive 2023 c’è l’Albania che non è ancora molto famosa.

In tale luogo si potrà godere delle spettacolari spiagge incontaminate e di un mare turchese non troppo affollato.

Il sito Doveequando comunica che il budget locale stimato per due persone per due settimane (media nazionale che può variare a seconda della città) per backpacker è di 467 euro. Si possono infatti spendere per dormire anche meno di 10 euro a notte, ovviamente nei dormitori. Per mangiare si possono spendere anche 8 euro circa a persona mentre per i bus il costo modo è di 1,60 euro.

In vista delle vacanze estive 2023, una meta economica da scegliere è anche lo Sri Lanka dove un backpacker, per una vacanza di due settimane (in due), potrà arrivare a spendere anche solo 499 euro.

Per il pernottamento in ostello (dormitorio) per due si paga il costo è anche di 30 euro a notte, per mangiare circa 4 euro a testa mentre il bus in media costa 0,4 euro. In Sri Lanka si può visitare Colombo che è la capitale (è la città dove si arriva con l’aereo) mentre la capitale culturale è Kandy. Qui si trova il tempio del Sacro Dente dove, secondo la tradizione, ci sarebbe un dente del Buddha che è la reliquia più preziosa di tale luogo. E poi c’è mare, natura e tanti siti archeologici che si dovrebbero visitare almeno una volta nella vita.

Più cara, ma sempre economica è la Turchia dove, per un backpacker, una vacanza di due settimane per due costa circa 723 euro. Per dormire si pagano, in media a notte per due persone in dormitorio, circa 38 euro mentre per mangiare circa 5,50 euro a persona. I mezzi pubblici costano invece, in media, 1,60 euro. Perché si dovrebbe andare in Turchia? Perché vanta di un territorio molto ampio, ricco di paesaggi e luoghi incantevoli come la Cappadocia.

Cosa visitare?

Anche la Colombia potrebbe essere una meta per le vacanze estiva 2023. Il budget per un backpacker per due settimane (due persone) è di 481 euro (si tratta della media, dipende poi dai luoghi che si visitano). Per dormire si spendono, infatti, in media 21 euro per due mentre per mangiare 5 euro circa a persona. I mezzi pubblici, invece, sono cari: in media 2 euro. Andare in questo luogo significa godere delle foreste pluviali, delle montagne e delle spiagge spesso paradisiache alle quali si affiancano straordinarie città coloniali. Il budget per un viaggiatore medio, invece, è più alto, circa 1146 euro.

Infine segnaliamo la Tunisia che non è molto lontana per cui si risparmia anche sul costo del volo così come per l’Albania o la Turchia. Un backpacker in media spende per due settimane (due persone) 551 euro. L’alloggio (dormitorio) costa in media 30 euro per due al giorno, il pasto 4 euro circa a persona mentre il bus sotto l’euro. Il mare cristallino e la sabbia dorata sono solo il primo motivo per il quale si dovrebbe visitare questo paese.

[email protected]