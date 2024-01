4 offerte Trenitalia con sconti fino al 70%: ecco quali sono e come fare per averle

La ricerca di offerte Trenitalia per spostarsi da Nord a Sud è sempre più comune. I viaggiatori, infatti, cercano modi diversi per rendere più conveniente e accessibile l’uso del trasporto ferroviario.

Trenitalia, conscia di queste esigenze, ha lanciato diverse promozioni per offrire ai viaggiatori un’esperienza ferroviaria più conveniente.

In questo articolo esploreremo quattro offerte Trenitalia che rendono i viaggi in treno più accessibili e convenienti, coprendo una vasta gamma di esigenze e offrendo sconti significativi.

Occhio ai FrecciaDAYS e alla tariffa “Speciale Eventi”

Con le offerte FrecciaDAYS, Trenitalia offre un’opportunità unica per viaggiare il martedì, il mercoledì e il giovedì con sconti fino al 70% sui biglietti dei treni Frecciarossa e Frecciargento.

Questa promozione è valida per tutte le classi e i livelli di servizio, escluso il livello Executive. I biglietti possono essere acquistati fino alla mezzanotte del sesto giorno precedente la partenza del treno. Attenzione: l’offerta è a posti limitati, variabili in base al giorno, al treno e alla classe di servizio. Inoltre non è modificabile o rimborsabile.

Si ricorda inoltre che a tale promozione si applica un prezzo minimo che è di 7,90 euro e che da essa è escluso il livello Executive. E poi, non è possibile prenotare il posto nei salottini. E ancora, tale offerta non si può cumulare con altre riduzioni tranne quella prevista a favore dei ragazzi.

Si può poi acquistare fino alle ore 24 del sesto giorno prima della partenza del treno mediante tutti i canali di vendita. Infine, non è consentito il cambio di prenotazione e quello del biglietto. Il cambio nominativo è invece illimitato dal giorno in cui ticket di viaggio viene emesso fino alla partenza del treno prenotato. Ovviamente se il mezzo parte, il cambio del nominativo non è più consentito.

Oltre alla promo Trenitalia sali e scendi quante volte vuoi per visitare l’Italia in 3 o 5 giorni, ce n’è una anche per gli amanti della musica.

4 offerte Trenitalia con sconti fino al 70%: ecco quali sono e come fare per averle

Costoro avranno la possibilità di raggiungere i concerti dicon l’offerta Speciale Eventi. Con tale offerta si avrannorispetto al prezzo del biglietto Base per cui si potranno vivere esperienze musicali uniche in modo più conveniente. Per usufruire dell’offerta, sarà sufficiente selezionare la “Speciale Eventi” durante l’acquisto e utilizzare il codice “COEZ”. Con un aggiornamento opzionale di soli 2 euro, poi, i biglietti diventeranno anche rimborsabili. L’offerta sarà valida fino alla mezzanotte del sesto giorno precedente la partenza del treno.

Per coloro che amano viaggiare di notte, c’è l’offerta Speciale AV Notte che consente di esplorare la Calabria con tariffe fisse. I prezzi, fissi per ogni livello di servizio, sono rispettivamente di 54,90 euro per il livello Business, 44,90 euro per il Premium e 39,90 euro per il livello Standard. I biglietti di viaggio si potranno acquistare fino a 24 ore prima della partenza del treno ma non saranno ammessi cambi dei ticket né rimborsi per rinuncia al viaggio.

Chiudiamo con l’offerta Freccia 2×1 che è perfetta per coppie o amici che desiderano viaggiare insieme. Con uno sconto del 50% sui treni Frecciarossa e Frecciargento, questa promozione sarà valida per le classi e i livelli di servizio Business, Premium e Standard. Si potrà acquistare fino alla mezzanotte del sesto giorno precedente la partenza del treno ma non si potrà modificare e nemmeno chiedere il rimborso del ticket di viaggio. Anche in questo caso si tratta di un’offerta a posti limitati.

In conclusione…

1. Le offerte Trenitalia coprono una vasta gamma di esigenze, dai viaggi frequenti durante la settimana alle esperienze di viaggio uniche come i concerti speciali

2. Le promo su indicate forniscono sconti significativi rendendo i viaggi in treno più convenienti per una vasta gamma di viaggiatori.

3. Prima di scegliere un’offerta, è essenziale leggere attentamente le condizioni di ciascuna di esse, compresi i limiti di posti disponibili, le restrizioni e le regole di cambio e rimborso4. La flessibilità varia tra le diverse promozioni e la conoscenza dettagliata garantisce un’esperienza di viaggio senza intoppi. Pianificare il proprio viaggio con saggezza permette di godere appieno dei benefici offerti da queste offerte Trenitalia.