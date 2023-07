4 migliori offerte telefoniche mobile a partire da 2,99 euro al mese luglio 2023

Per risparmiare e ottenere migliori vantaggi e servizi: ecco i due motivi principali per cui si cercano le migliori offerte telefoniche mobile.

Al giorno d’oggi non si potrebbe più fare a meno dello smartphone perché è diventato parte integrante della vita quotidiana. Lo si usa, infatti, per restare in contatto con amici e parenti lontani e poi perché attraverso la connessione a internet si possono cercare informazioni, leggere notizie e trovare indicazioni stradali. In più con esso si può accedere ai servizi bancari, si può fare shopping online e si possono fare tanti giochi.

Con lo smartphone, inoltre, si può anche ascoltare musica, vedere film o video, navigare sui social e scattare fotografie. Insomma questi sono alcuni dei motivi per i quali c’è una totale dipendenza da questo dispositivo.

Quali sono allora le migliori offerte telefoniche a partire dai 2,99 euro al mese?

Solo 2,99 euro al mese, è vero

Tra le migliori offerte telefoniche mobile a un super prezzo c’è la Step di NoiTel il cui costo è di 2,99 euro al mese.

Con essa si hanno 2 gigabyte di internet in 4G fino a 60 Mbps e 2 gigabyte in Europa. Inoltre si hanno 300 minuti illimitati in Italia e 10 sms. Per quanto riguarda i servizi inclusi, essi sono “l’avviso di chiamata”, “lo sai”, la “call conference” e la “segreteria telefonica”. Il servizio di call conference, per chi non lo sapesse, è quello che permette di effettuare le chiamate di gruppo fino a quattro persone. C’è poi un costo da sostenere per l’attivazione che è di 5 euro una tantum mentre la sim card costa (sempre una tantum) 10 euro. NoiTel utilizza la rete Vodafone.

Segnaliamo poi l’offerta di Poste Mobile Super 20 che costa 4 euro al mese a fronte dei quali si hanno inclusi 20 Gb di internet in 4G fino a 300 Mbps.

I messaggi costano 18 centesimi mentre le chiamate sempre 18 centesimi al minuto. Anche in questo caso c’è da sostenere un costo di attivazione online che è di 10 euro per la sim e di 10 euro per la prima ricarica comprensiva di primo canone. Presso l’ufficio postale, invece, si pagano 15 euro per la sim più 5 euro di prima ricarica comprensiva di primo canone. I servizi aggiuntivi inclusi nel canone sono il “ti cerco” e il “richiama ora”. Inoltre l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. La rete che utilizza Poste Mobile è sempre quella Vodafone.

Sicuramente tra le migliori offerte telefoniche mobile di luglio 2023 c’è quella di NoiTel della quale abbiamo appena parlato. Si appoggia invece alla rete WindTre, l’operatore Spusu che offre un’offerta mensile la 1 con la formula del tutto compreso a soli 3,99 euro al mese. Inclusi nel prezzo si hanno 1 giga di internet, 100 minuti e 100 messaggi. In più si ottengono 2 gigabyte di riserva. Quest’ultimo servizio funziona in questo modo: i minuti, i messaggi e i giga non utilizzati si trasformano in dati da usare in Italia il mese successivo. Per i dettagli consultare la pagina ufficiale di Spusu.

Concludiamo con l’offerta Easy di Feder Mobile che si appoggia alla rete Vodafone e che è attivabile solo online. Essa offre al costo di 3,99 euro al mese mille minuti voce verso tutti i numeri fissi e mobili. Inoltre 30 messaggi verso tutti e 8 Gigabyte dei quali 3,70 Gb anche per navigare in Europa.

