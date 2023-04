Top 3 delle migliori offerte telefoniche mobile a meno di 4 euro al mese

Non è uno scherzo, è vero: esistono davvero delle offerte telefoniche mobile a meno di 4 euro al mese. Il bello è che la maggior parte di esse offrono la formula del tutto compreso ovvero con minuti, messaggi e gigabyte di internet per navigare in 4G.

Purtroppo negli ultimi tempi, i prezzi di ogni cosa sono aumentati per cui si cerca il modo migliore per risparmiare e uno di questi è scegliere un’offerta mobile a buon mercato, anche di un operatore minore.

Il problema è che i gestori big, racconta la signora Maria Pia, prima ti corteggiano con delle offerte a prezzi stracciati e poi, dopo nemmeno 1 anno, ti inviano una modifica unilaterale del contratto nella quale ti spiegano che per esigenze economiche, dovute al mutamento del contesto di mercato, il costo mensile delle stesse aumentano, anche di 2 euro.

Sul mercato però ci sono svariate promozioni, ecco allora un suggerimento per scegliere le migliori 3 a meno di 4 euro al mese.

Nt Mobile

Tra le migliori offerte telefoniche mobile economiche c’è quella di Nt Mobile che è un operatore virtuale della società Nextus Telecom che si appoggia alla rete Vodafone 4G mediante l’aggregatore Plintron.

L’offerta del momento, sottoscrivibile entro il 30 aprile, è la Più++ annuale che costa 2,50 euro al mese per sempre. Più nel dettaglio essa ha un costo anticipato annuale di 29,94 euro uguale, quindi, a 2,50 euro al mese che si rinnova in automatico nello stesso giorno in cui è stata attivata, ovviamente se il credito è sufficiente. Offre minuti illimitati verso tutti e 30 Gb di internet ma c’è un costo di attivazione da sostenere (una tantum) che è di 9,99 euro. Gli sms costano, invece, 0,5 centesimi.

C’è poi l’offerta con piano semestrale che è la Più+ il cui costo anticipato è di 20,94 euro pari a 3,49 euro al mese.

Coop

Come l’altra anche questa promozione offre minuti illimitati e 30 Gb mentre gli sms costano 0,5 centesimi. Il costo di attivazione è sempre di 9,99 euro, la sim e la spedizione sono gratuite e non c’è nessun vincolo contrattuale.

Entro il 10 maggio, è possibile attivare Coop Evo Essential il cui costo è di 3,90 euro al mese per cui risulta essere una delle migliori offerte telefoniche sotto i 4 euro. A differenza di quelle su indicate, questa promo offre soltanto 3 Gb di internet, minuti illimitati e più si hanno 200 sms verso tutti.

Anche per la Coop Evo Essential c’è da sostenere un costo di attivazione che è di 9,90 euro una tantum. La rete sulla quale si appoggia è la 4G di Tim e l’offerta si può richiedere direttamente online oppure presso uno dei novecento punti vendita Coop. Inclusi nel prezzo, infine, ci sono il servizio “Ti ho cercato”, il “chiama ora” e l’assistenza fai da te e con specialista via app e chat.

Rabona Mobile

A 3,99 euro al mese si può scegliere, infine, tra le migliori offerte telefoniche mobile quella di Rabona che si chiama “Cross 11”. Offre minuti e messaggi illimitati nonché 11 gigabyte di internet.

La sim costa 19,99 euro invece di 25 euro (perché in offerta) con incluso un bonus di 25 euro mentre l’attivazione è necessaria una ricarica di 10 euro. La copertura della rete Rabona, invece, equivale a quella 4G di Vodafone.

Con queste tre offerte telefoniche mobile ora risparmiare diventerà più semplice. Come per ogni cosa, è la comparazione la chiave del successo.

