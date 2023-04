30% di sconto per volare in Italia, Europa e Stati Uniti: biglietti aerei in super offerta con Ita Airways e Ryanair

I prezzi dei biglietti dei voli aerei sono sempre più cari e lo saranno ancora di più nel futuro. Il motivo è che anche il trasporto aereo dovrà iniziare a essere ecosostenibile impattando così il meno possibile sull’ambiente. Attuare delle politiche green, quindi, renderà ancora più cari i voli.

Il pacchetto di Bruxelles sul clima, per ridurre le emissioni di almeno il 55% rispetto al 1990, prevede una misura che è tra le più contestate. Si tratta dell’Ets (Emissions trading scheme) ovvero di una quota massima gratuita di emissioni di Co2 concessa a ciascuna compagnia aerea per ogni Stato Membro. Se essa si supera, è necessario acquistare la parte in eccesso. La Ue vorrebbe poi che la fetta gratuita, a partire dal 2026, svanisca del tutto.

In quest’ottica di aumenti, per risparmiare, oltre che prenotare i biglietti aerei con anticipo, sarebbe opportuno comparare le offerte proposte dai vari vettori come Ita Airways e Ryanair.

Ita Airways

C’è un’incredibile offerta di Ita Airways da cogliere al volo entro domani 12 aprile.

Si tratta delsui biglietti aerei, tasse escluse per volare in Italia o Europa dal 17 aprile al 30 giugno o verso gli Stati Uniti dal 17 aprile al 31 maggio.

Per fruire della promozione, si dovranno acquistare i biglietti di classe Economy (No Light), Premiuum, Superior, Business Class entro oggi o domani utilizzando il codice “VOLA30”. Inclusi nel prezzo ci saranno anche un accessorio (45x36x20 centimetri) più un bagaglio a mano (55x35x25 centimetri di max 8 chili) da portare a bordo e un bagaglio da stiva da 23 chili.

Per ottenere lo sconto si dovranno seguire questi passaggi: in primis scegliere il volo a seconda delle condizioni dell’offerta.

Lo step successivo sarà quello di cliccare su “aggiungi codici promozionali” e poi inserire il codice indicato. Si dovrà poi cliccare su “applica” per visualizzare lo sconto e proseguire per completare l’acquisto.

La riduzione si potrà utilizzare anche per prenotazioni con più passeggeri (neonati e bimbi inclusi) ma non sarà valida per i voli compresi dal 22 aprile al 2 maggio e dal 1° al 5 giugno 2023 per Italia ed Europa. Inoltre per quelli dal 22 al 2 maggio verso gli Stati Uniti. La promozione, infine, sarà valida soltanto per i voli che partono dall’Italia.

Ryanair

Sono diverse le offerte sui biglietti aerei proposte dalla compagnia aerea low cost Ryanair. Da Milano Bergamo, ad esempio, il prezzo partirà da 19,99 euro in tariffa Value (quella più economica che permette di portare a bordo 1 solo piccolo bagaglio). A partire da tale prezzo si potrà volare verso Corfù (Grecia) e Knock (Irlanda dell’ovest).

Da Roma Ciampino, invece, fino al 30 giugno, si potrà volare verso Pafos (Cipro) a partire da 15 euro e verso Manchester (Regno Unito) a partire da 26,75 euro. Bari, invece, proporrà voli low cost a partire da 19,99 euro (solo andata in tariffa Value) verso Chania (Creta) e da 27,46 euro verso Billund (Danimarca). Sempre da 19,99 euro partiranno, invece, i voli da Pisa verso Cork mentre verso Billund il prezzo partirà da 21,45 euro.

