Visti i prezzi alle stelle di tutti i generi, compresi quelli alimentari, risparmiare il più possibile è diventato il mantra del momento. Si cerca quindi di ridurre il peso delle spese accessorie come quello delle offerte telefoniche mobile. Molti, infatti, si sono resi conti di pagare cifre molto alte per colpa degli aumenti ripetuti nel corso degli anni.

Le offerte che si hanno da tempo, però, potrebbero essere sostituite tranquillamente con promozioni più abbordabili. Sul mercato ce ne sono davvero tante molto invitanti, ecco allora la top 3 di quelle che partono da 2,99 euro al mese.

Solo 2,99 euro al mese, ecco con quale operatore

Tra le offerte telefoniche mobile più invitanti di fine agosto c’è quella proposta da NoiTel che ha un prezzo di 2,99 euro al mese. A fronte di tale cifra si hanno 300 minuti illimitati in Italia, 10 messaggi e 2 Gb su rete 4G e con una velocità fino a 60 Mbps che si possono utilizzare anche in Unione Europea.

Tutti possono attivare questa tariffa che si chiama Step anche i già clienti. Oltre ai 2,99 euro mensili, però, si dovrà sostenere anche il costo di attivazione che è di 5 euro più quello della sim card che è di 10 euro una tantum. Inclusi nel prezzo, inoltre, si avranno anche dei comodi servizi. Parliamo dell’avviso di chiamata, del messaggio “Lo sai” grazie al quale sarà possibile sapere se qualcuno ci ha chiamato e la segreteria telefonica. Infine si avrà anche a disposizione il servizio di Conference Call con il quale si possono effettuare chiamate in gruppo fino a quattro persone.

3 offerte telefoniche mobile a partire da 2,99 euro con la formula del tutto compreso

Per scegliere le offerte telefoniche mobile da sottoscrivere, molti si affidano anche alle classifiche dei migliori operatori mobile in Italia.

Una delle ultime è quella diche è una società francese tra i leader nei test crowdsourcing delle reti di telecomunicazioni. Dalla sua analisi è emerso che lo scettro del miglior operatore mobile nel nostro paese è di Vodafone. Peccato che l’operatore da logo rosso e bianco non proponga offerte super competitive sotto i 5 euro. Una delle migliori, attivabile solo mediante dei codici gettoni interni che è denominata “offerta special con gettone”, è la Silver che costa il primo mese 5 euro e poi 7,99 euro se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali. Essa offre 100 gigabyte al mese in 4G nonché minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

A 3,98 euro al mese, poi, si può scegliere la Spusu 1 che offre 1 Gb di internet, 100 messaggi, 100 minuti e 2 Gb di riserva. Tutti i minuti, poi, si possono utilizzare anche all’interno della Ue così come i messaggi e il giga. Il cambio di tariffa è gratuito e senza vincoli così come la segreteria telefonica e il controllo dei costi personalizzabili.

Chiudiamo il nostro tris di offerte telefoniche mobile con quella di Poste, esattamente la Pm Super 20. Il costo è di 4 euro ai quali vanno aggiunti i costi di attivazione online: 10 euro per la sim e 10 euro per la prima ricarica che è comprensiva di primo canone. Per quanto riguarda il costo di attivazione, esso è di 15 euro (sim) più 5 euro di ricarica per il primo canone se ci si reca invece all’ufficio postale. Ma cosa offre quest’offerta? Ebbene, per le chiamate si pagheranno 18 centesimi al minuto così come per gli sms. Inclusi nel prezzo si avranno invece 20 giga in 4G+ fino a 300 Mbps.

Riassumendo…

1. Il mantra del momento è risparmiare e lo si può fare cercando le migliori offerte telefoniche mobile

2. Tra queste c’è quella NoiTel che costa 2,99 euro al mese

3. In alternativa si possono scegliere quella di Spusu a 3,98 euro mensili o quella di Poste Mobile a 4 euro.

