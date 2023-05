Ormai lo abbiamo capito: abbassare la bolletta della luce, con qualche accorgimento quotidiano, è possibile. Dopo un inverno all’insegna della difficoltà a sostenere i costi folli dell’energia, ormai abbiamo capito che non possiamo più consumare energia indiscriminatamente. Se in passato eravamo abituati a non fare troppo caso a cosa consumava corrente e a che ora mettevamo in funzione gli elettrodomestici, oggi la consapevolezza è tornata in auge. Insomma, le strategie per ridurre il consumo energetico sono ormai divenute il pane quotidiano per moltissime persone.

Per quanto molti consigli sembrino scontati, già sentiti e magari messi in pratica dalle nostre preziose nonne, possono davvero fare la differenza in termini di risparmio. Queste, quindi, sono le 3 cose che dovresti fare la sera per abbassare la bolletta della luce in modo rapido ed efficace.

Abbassare la bolletta della luce: il vecchio trucco della lavatrice

È un vecchio trucco, proprio uno di quelli delle nonne risparmiose: scegliere la fascia oraria giusta per fare la lavatrice può fare la differenza.

F1: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19;

F2: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato, dalle 7 alle 23;

F3: dal lunedì al sabato, dalle 23 alle 7, la domenica e nei giorni di festività nazionale.

Sono tante le compagnie elettriche che offrono tariffe speciali durante le ore notturne o nei periodi di bassa richiesta energetica. La prima cosa da fare è quindi verificare se la tua compagnia offre un’opzione di tariffa luce multioraria (bioraria o trioraria). Si tratta di fasce che assicurano un prezzo dell’energia elettrica più basso nelle ore serali e nei week end. Si basano infatti, generalmente, su tre fasce orarie:

Attivando una di queste tariffe, potrai quindi sfruttare le fasce F2 ed F3 per fare la lavatrice (ma anche la lavastoviglie e altri elettrodomestici, cercando di non fare troppo rumore per non svegliare i vicini).

Attenzione alla ricarica dello smartphone

È un piccolo, ma fondamentale, accorgimento che abbassa la bolletta della luce riducendo l’impatto della lavatrice – più significativo di quanto pensiamo.

Abbassare la bolletta della luce significa anche fare attenzione alla ricarica di smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. Anche in questo caso, se hai un contratto a fasce orarie, dovresti metterli in carica di sera, quando l’elettricità è meno costosa. Vale il discorso delle fasce orarie viste precedentemente. Anche in questo caso, però, meglio non lasciare i dispositivi in carica durante la notte: ciò comporta un consumo energetico continuo inutile. Per assicurarti il risparmio, fai in modo di sorvegliare lo smartphone quando sei sei sveglio in modo da staccarlo subito una volta carico. Un consiglio che vale anche nel caso in cui tu non abbia una tariffa luce multioraria: a prescindere da quando lo attacchi alla corrente, lo smartphone impiega al massimo 2-3 ore per essere completamente ricaricato quindi non lasciarlo collegato oltre.

3 cose che dovresti fare la sera per abbassare la bolletta della luce: occhio ai consumi passivi

Lasciare i dispositivi in stand-by comporta sprechi veramente inutili. Vuoi abbassare la bolletta della luce? Allora ricordati che quelle piccole spie accese, rosse e verdi, ti costano soldi. Pensa soltanto che staccando tutti i dispositivi in stand-by, ogni sera, ottieni circa 100 euro di risparmio sulla bolletta energetica. Staccare tv, console ed elettrodomestici vari richiede troppo tempo? No problem: puoi sfruttare prese intelligenti o temporizzatori che, a una certa ora, spengono i dispositivi collegati per evitare il consumo passivo di energia durante la notte. Questo accorgimento vale anche in caso di elettrodomestici con classificazione energetica elevata.

Insomma, la sera è il momento ideale per mettere in campo piccoli trucchi per abbassare la bolletta della luce. Scegliere la giusta fascia oraria serale per far partire lavatrice e lavastoviglie può fare la differenza.

Così come mettere in carica i dispositivi elettronici in modo consapevole: mai lasciarli in carica tutta la notte perché i consumi passivi esistono eccome. Per lo stesso motivo dovresti collegarli, insieme agli elettrodomestici, a ciabatte facili da spegnere durante la notte o temporizzate così da evitare sprechi.