I conti deposito rappresentano un modo sicuro ed efficace per far fruttare i propri risparmi. Se si hanno dei soldi da parte e non si vuole lasciarli inattivi nel conto corrente, infatti, tali prodotti potrebbero rivelarsi la soluzione ideale. In questo articolo, esploreremo le differenze tra i conti deposito vincolati e quelli liberi, e analizzeremo alcuni tra i migliori conti deposito disponibili a febbraio 2024. Nel caso siate principianti o esperti, questa guida aiuterà a prendere una decisione informata.

Conti deposito: vincolati contro i liberi

Vi siete mai chiesti qual è la differenza tra conti deposito vincolati e non? Ebbene, i primi richiedono di bloccare il denaro per un periodo di tempo specifico, solitamente da pochi mesi a diversi anni.

In cambio, si ricevonorispetto ai conti liberi. C’è un però: se si decide di ritirare i fondi prima della scadenza, potrebbero esserci penali.

Quelli liberi, invece, come suggerisce il nome, consentono di accedere al denaro in qualsiasi momento senza penalità. Se la liquidità è importante, quindi, tali strumenti di risparmio/investimento sono la scelta migliore.

La top 3

Tra i migliori conti deposito di gennaio 2024 c’erano quello proposto da Cherry Bank e da Illimity. In questo mese di febbraio, invece, quali scegliere? Sicuramente il Cherry Bank vincolato che offre un tasso di interesse lordo del 4% dopo 6 mesi, del 4,25% dopo 12 e 18 mesi e del 4,50% dopo 24, 36, 48 e 60 mesi. L’apertura è online senza spese di apertura e chiusura mentre l’imposta di bollo (uguale per tutti i conti deposito) è dello 0,20% annuo.

C’è poi il conto deposito di banca Illimity la cui apertura è online senza spese di apertura e chiusura e l’imposta di bollo è dello 0,20% annuo. Quello Premium vincolato offre un rendimento lordo dell’1,30% dopo 6 mesi, del 3% dopo 12 mesi e del 3,50% dopo 18 mesi. E ancora, del 4,50% dopo 24 mesi e del 4,80% dopo 36, 48 e 60 mesi.

Chiudiamo con il conto deposito Rendimax di banca Ifis la cui apertura è online senza spese di apertura/chiusura e l’imposta di bollo è dello 0,20% annuo. Dopo 6 mesi offre un tasso di interesse lordo del 3,75%, dopo 9 mesi del 3,85%, dopo 12 mesi del 4%, dopo 18 mesi del 4,25%, dopo 2 anni del 5% e dopo 3, 4 e 5 anni del 4,50%.

In conclusione…

1. Scegliere i migliori conti deposito dipende dalle proprie esigenze personali

2. Il consiglio è quello di valutare attentamente i tassi di interesse, le penali e la liquidità prima di prendere una decisione

3. Bisogna poi ricordare sempre di consultare fonti verificate e attendibili per prendere decisioni finanziarie informate.