Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 26 Nov, 2025
···

I rischi per l’economia della bassa affluenza al voto

Anche le elezioni regionali di domenica e lunedì hanno confermato la tendenza alla scarsa affluenza al voto, con rischi per l'economia.
di
8 minuti fa
1 minuto di lettura
Scarsa affluenza al voto
Scarsa affluenza al voto © Licenza Creative Commons

Quando meno della metà degli elettori si reca ormai stabilmente ai seggi per votare, si parla forse non senza ragioni di allarme democratico. I risultati sono perfettamente validi, ma il tasso di rappresentatività delle istituzione ne soffre. La scarsa affluenza al voto è stata confermata anche alle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia. A fare il proprio dovere appena il 43,64% contro il 57,60% di cinque anni prima nelle stesse regioni. Avrà influito certamente l’esito scontato delle corse a governatore. Anche le pietre sapevano che Alberto Stefani avrebbe stravinto in Veneto, Roberto Fico in Campania e Luigi Decaro in Puglia. E così è stato.

Cittadini sfiduciati e candidati scarsi

Resta il fatto che la tendenza sia ormai in atto da anni dappertutto, anche quando l’esito è apertissimo. Cosa succede? Semplice: i cittadini italiani sono scontenti della qualità dei candidati ad ogni livello. Cosa anche peggiore, non credono più a cambiamenti tangibili a seconda di chi vinca. Quando tutte le vere leve della politica economica (e non solo) sono state trasferite in capo a soggetti non eletti e lontani (Commissione europea), ci stupiamo che i cittadini disertino l’appuntamento con le urne?

Ci siamo quasi sempre soffermati sulle cause della scarsa affluenza, non sulle conseguenze. Quando a votare sono sempre meno persone, significa che a decidere le sorti della Nazione è una esigua minoranza. E non è detto che si rechi ai seggi per dovere civico. Dietro possono esserci motivazioni legittime, anche se molto di parte. Il partito o candidato X ha promesso un sussidio o un qualche altro tipo di beneficio? Vado a votare per garantirmelo.

A stare a casa sono coloro che non intravedono grosse speranze di cambiamento, cioè una fetta sempre più ampia dello stesso ceto medio.

Scarsa affluenza amplifica interessi di pochi

Ed è così che la scarsa affluenza rischia di impattare negativamente su conti pubblici ed economia. Se votano quasi solo i portatori di interessi particolari, gli eletti risponderanno a loro. Impossibile immaginare di tagliare sacche di spesa pubblica improduttiva, di liberalizzare alcuni mercati chiusi alla concorrenza e di varare politiche lungimiranti. Le elezioni diventano un momento di ufficializzazione del “do ut des”: ti do questo in cambio del voto. I corporativismi anche più esasperati hanno la meglio, così come anche l’assistenzialismo spinto. L’economia si pianta, lo scetticismo avanza e il ceto medio diventa una minoranza spettatrice passiva delle preferenze di un’altra minoranza capace di mobilitarsi.

giuseppe.timpone@investireoggi.it 

 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema ECONOMIA

Nuovo bond emergente in euro
Articolo precedente

Nuovo bond emergente in euro, prima assoluta conferma il buon momento sui mercati internazionali

delega unica
Articolo seguente

Delega unica ai servizi dell’Agenzia Entrate: addio alle mille autorizzazioni, dall’8 dicembre basta un click