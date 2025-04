Rettifica dati catastali, nuovo servizio Agenzia Entrate: correzioni online con un clic

Nel quadro del continuo processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova piattaforma online dedicata alla rettifica dei dati catastali. Si tratta di uno strumento avanzato, progettato per migliorare l’interazione tra cittadino e pubblica amministrazione, semplificando le procedure di correzione dei dati catastali e garantendo maggiore trasparenza e tempestività.

Il nuovo servizio, denominato “Istanza rettifica dati catastali”, permette l’invio di richieste finalizzate alla correzione o alla precisazione delle informazioni catastali relative agli immobili, con validità estesa a tutte le province del territorio italiano, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, dove il Catasto è gestito localmente.

Una nuova piattaforma per aggiornare i dati catastali

Dopo i nuovo servizio gratuito per i fogli di mappa catastale, l’iniziativa in questione rappresenta un altro significativo passo in avanti nell’offerta dei servizi digitali da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha predisposto le nuove modalità di utilizzo attraverso un provvedimento direttoriale datato 2 aprile 2025. Il servizio sarà accessibile direttamente dall’area riservata del portale dell’Agenzia, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi specifici, tramite i sistemi Entratel o Fisconline.

L’introduzione della nuova procedura telematica si inserisce nel più ampio quadro normativo definito dal Decreto Legislativo n. 1/2024, che promuove il rafforzamento dei servizi digitali per la pubblica amministrazione. Con questa innovazione, l’Agenzia amplia ulteriormente la propria gamma di strumenti digitali, orientandosi verso una sempre maggiore efficienza e fruibilità.

Un’alternativa al Contact Center: transizione graduale

Il servizio “Istanza rettifica dati catastali” va a sostituire gradualmente il precedente sistema “Contact Center”, che continuerà comunque a funzionare per un periodo transitorio, il cui termine verrà comunicato ufficialmente sul sito dell’Agenzia.

Durante questa fase, entrambe le modalità coesisteranno per consentire un passaggio fluido alla nuova piattaforma.

Oltre alla nuova procedura online, restano attive anche le tradizionali modalità di presentazione delle istanze: invio cartaceo, posta elettronica ordinaria o certificata, da indirizzare agli Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia.

Funzionalità e vantaggi operativi

Il nuovo strumento guida passo dopo passo l’utente nella compilazione della domanda, riducendo sensibilmente il margine d’errore e facilitando la corretta trasmissione delle informazioni. L’obiettivo primario è garantire l’aggiornamento tempestivo e accurato della banca dati catastale, attraverso l’inserimento di dati coerenti, completi e verificati.

Grazie alla connessione in tempo reale con i database catastali, ipotecari e con l’Anagrafe tributaria, il sistema è in grado di rilevare incongruenze e suggerire eventuali correzioni. Questo aspetto è particolarmente utile per i contribuenti non esperti, che possono così beneficiare di un’assistenza automatizzata nella compilazione delle istanze.

Inoltre, l’integrazione con il Sistema Integrato del Territorio consente un’elaborazione più rapida delle richieste e una registrazione immediata degli aggiornamenti nella banca dati.

Tipologie di istanze ammesse per la rettifica dati catastali

Attraverso questa piattaforma è possibile inviare due principali categorie di istanze:

Oggettive, che riguardano le caratteristiche fisiche o identificative dell’immobile, come l’indirizzo, i dati catastali, gli identificativi errati, ecc.

Soggettive, relative invece ai titolari dei diritti reali sull’immobile. In questo ambito rientrano, ad esempio, gli errori nelle quote di proprietà, le volture non ancora registrate o altre incongruenze riguardanti i soggetti coinvolti.

Il servizio, quindi, risulta utile sia per i cittadini privati sia per i professionisti del settore immobiliare e fiscale, offrendo uno strumento completo per ogni esigenza di aggiornamento catastale.

Comunicazioni, ricevute, integrazione documentale e PagoPA

Un ulteriore vantaggio del nuovo sistema riguarda la comunicazione con l’utente: a conclusione della procedura, viene generata una ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione della richiesta, che sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente.

In caso di necessità, sarà possibile integrare la documentazione richiesta direttamente attraverso la piattaforma, garantendo un flusso comunicativo agile e tracciabile.

Nei casi in cui la presentazione dell’istanza comporti il versamento dell’imposta di bollo, il sistema consente di effettuare il pagamento direttamente online, grazie all’integrazione con la piattaforma PagoPA. Questa funzionalità contribuisce a semplificare ulteriormente l’iter burocratico, evitando all’utente il ricorso a procedure esterne o pagamenti separati.

Rettifica dati catastali: conclusione

La rettifica dei dati catastali attraverso il nuovo servizio telematico rappresenta una svolta nell’ambito dell’amministrazione digitale italiana. L’Agenzia delle Entrate, con questa innovazione, mira a rendere più accessibili e trasparenti i processi di aggiornamento della banca dati catastale, riducendo i tempi di lavorazione e limitando la necessità di accesso fisico agli uffici territoriali.

La possibilità di correggere in autonomia e in modo assistito i dati degli immobili o dei titolari dei diritti reali, unita a un sistema di pagamento digitale e a una comunicazione efficiente, segna un passo avanti decisivo verso una pubblica amministrazione moderna, funzionale e orientata al cittadino.

Riassumendo