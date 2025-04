Quanto spenderanno gli italiani per festeggiare Pasqua e pasquetta

La Pasqua 2025 si conferma un appuntamento irrinunciabile per milioni di italiani, ma anche quest’anno sarà vissuta con grande attenzione al portafoglio. Tra pranzi in famiglia, brevi viaggi e picnic di Pasquetta, le spese ci sono, ma la parola d’ordine resta una: contenere. Vediamo, con i dati aggiornati, quanto spenderanno gli italiani per celebrare le festività pasquali.

Pranzo di Pasqua: budget sotto controllo

Secondo un sondaggio realizzato da Fooday, il 48% degli italiani prevede di spendere tra i 50 e i 100 euro per il pranzo di Pasqua. Un altro 30% stima una spesa tra i 100 e i 200 euro, mentre solo una minoranza (6%) intende superare i 200 euro a persona.

Il menù tipico resta fedele alla tradizione: agnello, lasagne, torte salate, uova di cioccolato e colombe. Tuttavia, i rincari sui prodotti alimentari stanno influenzando le scelte.

Secondo Federconsumatori, i prezzi dei prodotti pasquali sono aumentati del 6,2% rispetto al 2024. Gli aumenti principali riguardano:

Uova di cioccolato: +7,4%

Colombe: +6%

Carne di agnello: +5%

Uova fresche: +7,5%

Molti consumatori scelgono di preparare tutto in casa, risparmiando su dolci confezionati e piatti pronti, privilegiando anche i prodotti a km zero.

Pasquetta: picnic e pranzi fuori con occhio al risparmio

Per il Lunedì dell’Angelo, la tradizione delle gite fuori porta resiste. Secondo le stime, circa il 25% degli italiani pranzerà fuori casa, scegliendo tra agriturismi, trattorie o aree picnic. Il trend è chiaro: meno ristoranti di lusso, più formule smart come menu a prezzo fisso sotto i 40 euro, oppure cestini da picnic forniti dagli agriturismi con prezzi che vanno dai 15 ai 25 euro.

Chi organizza invece un picnic fai-da-te spende ancora meno: tra benzina, spesa al supermercato e bevande, il conto resta attorno ai 10-15 euro a persona, con il vantaggio della convivialità e della flessibilità.

Viaggi e ponti di Pasqua: spesa media in crescita

Le buone condizioni meteo e i ponti favorevoli tra aprile e maggio spingono gli italiani a viaggiare. Secondo un’indagine di Federalberghi, 18,5 milioni di persone effettueranno almeno un pernottamento fuori casa in occasione di Pasqua o Pasquetta.

La spesa media pro capite è di 438 euro, includendo viaggio, alloggio, cibo e attività. A incidere di più sul budget sono:

Pasti e cene fuori (32,2%)

Trasporti (23,5%)

Alloggio (22%)

Il weekend di Pasqua rappresenta per molti anche l’occasione per una breve vacanza primaverile. Le mete più gettonate sono le città d’arte italiane, le località di mare e le capitali europee facilmente raggiungibili in aereo. Nonostante la voglia di celebrare, gli italiani restano cauti. Le strategie più diffuse sono:

Preparare dolci e piatti in casa

Comprare prodotti sfusi o in sconto

Prenotare ristoranti e viaggi con anticipo

Sfruttare sconti online o offerte di gruppo

Cresce anche la tendenza a riutilizzare gli avanzi: secondo il sondaggio Fooday, solo il 18% degli italiani butta il cibo avanzato, mentre il resto lo conserva, lo condivide o lo riutilizza nei giorni successivi.

I punti più importanti.