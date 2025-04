Andare in pensione oggi è una cosa che possono fare i nati nel 1958. Naturalmente non solo loro, perché sono tanti gli strumenti di pensionamento che l’INPS mette a disposizione dei contribuenti per andare in pensione anche con date di nascita diverse dal 1958. Solo che i nati in questo anno, sono coloro che completano l’età pensionabile dei 67 anni nel corso di questo 2025. La stessa cosa che potranno fare i nati nel 1959 l’anno prossimo. E quello che potranno fare i nati nel 1960 nel 2027. Ma se per il 2026 tutto resterà sicuramente come oggi, diverso il caso del 2027. E da questa situazione emerge la domanda sul quando andranno in pensione i nati dal 1960.

Perché le notizie che girano sono contraddittorie riguardo al potenziale incremento dei requisiti anagrafici dal 2027.

“Buonasera, sono nato il 23 giugno 1960. Sento dire che l’età della pensione di vecchiaia salirà dal 2027. In pratica, proprio la mia classe di nascita corre il rischio di vedere posticipare la pensione di 3 mesi. Mi chiedevo se era vero. Mi chiedo quando andranno in pensione i nati dal 1960 se davvero serviranno età più elevate o se tutto resterà come oggi.”

Quando andranno in pensione i nati dal 1960? Età e requisiti

La domanda che si pone il nostro lettore è comune a tutti i nati nel 1960. Quando andranno in pensione i nati dal 1960 al momento non ha una risposta certa però. Infatti il 2027 è l’anno prestabilito per l’aggiornamento dei requisiti pensionistici per i contribuenti. Da anni non vengono applicati aumenti dei requisiti. Probabilmente grazie alla tragedia della pandemia, quando i troppi decessi portarono ad un abbassamento dell’aspettativa di vita degli italiani.

Infatti l’aumento dei requisiti è collegato proprio alla vita media degli italiani. Più aumenta, più aumentano i requisiti per le pensioni. Un meccanismo che nasce dalle esigenze di cassa dell’INPS che a fronte di una vita più lunga dopo la pensione, sposta la data di decorrenza del trattamento per assorbire il maggiore esborso. Nel 2019 proprio per questo motivo, ci fu l’ultimo scatto registrato che fu di 5 mesi. Le pensioni di vecchiaia all’epoca passarono da 66 anni e 7 mesi di età a 67 anni. E questa sarà l’età pensionabile fino al 2026, tanto è vero che l’anno prossimo non ci sono dubbi riguardo al fatto che i nati nel 1959 andranno in pensione con quella età. I dubbi riguardano il 2027 quindi.

Ecco cosa aspettarsi adesso in base alle decisioni del governo Meloni

Quando andranno in pensione i nati dal 1960? Se dovessimo dare un parere guardando solo ai dati ISTAT, potremmo dire che ci vorranno 67 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia a partire dal primo gennaio 2027. Però non basta ciò che calcola l’ISTAT naturalmente. Serve altro. infatti serve la conferma tramite decreto da parte del governo. Un esecutivo che ha nella Lega, cioè in uno dei partiti di maggioranza, quello che maggiormente promette di cancellare questo incremento, o meglio, di sterilizzarlo come ha sottolineato più volte il Ministro Giancarlo Giorgetti e come ha fatto anche il sottosegretario Claudio Durigon giorni fa.

Resta il fatto che secondo l’ISTAT a 65 anni la vita media degli italiani è salita di 7 mesi nel biennio 2023-2024 rispetto al biennio 2021-2022.

Per completare la conferma dell’inasprimento, il decreto che dovrebbe emanare il governo deve nascere entro il 2025. Pertanto, entro la fine di quest’anno il governo dovrà, o assecondare ciò che dice l’ISTAT applicando l’aumento di 3 mesi, o sterilizzarlo come alcuni rappresentanti della maggioranza hanno detto di voler fare.