Primo assegno unico figli: entro quando fare domanda nel 2025

L’inizio del nuovo anno è anche il tempo in cui le famiglie sono chiamate a rinnovare l’ISEE, la cui validità, come noto, è fino al 31 dicembre di ogni anno. Questo significa che il 31 dicembre 2024 è scaduto l’ISEE 2024. Il rinnovo ISEE è fondamentale per continuare a percepire l’assegno unico figli a carico ed evitare di ricevere l’importo minimo. Ci sono poi coloro che sono chiamati per la prima volta nel 2025 a fare domanda assegno unico.

Questi ultimi, al fine di evitare di ricevere l’assegno minimo, sono chiamati a rispettare specifiche scadenze.

A chi spetta la prestazione

L’assegno unico figli a carico, ricordiamo, è una prestazione erogata direttamente dall’INPS ai cittadini. La prestazione spetta:

per ogni figlio a carico minore di età

per ogni figlio a carico maggiore di età e fino al compimento del 21° anno, purché quest’ultimo si trovi in una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;

per ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.

L’assegno sostituisce una serie di prestazioni precedenti, tra cui la detrazione figli a carico fino a 21 anni di età. L’importo dipende dall’ISEE del nucleo familiare. In assenza di ISEE viene erogato l’importo minimo, attualmente pari a 57 euro mensili per ogni figlio. Ai fini dell’assegno unico, per figli a carico si intendono quelli appartenenti al nucleo familiare ISEE. La prestazione decorre da marzo a febbraio dell’anno successivo.

Assegno unico figli: scadenze per chi fa domanda nel 2025

Per coloro che presentano per la prima volta la richiesta assegno unico nel 2025, è necessario avere un ISEE in corso di validità e rispettare le seguenti scadenze:

28 febbraio 2025 – facendo domanda entro questa data l’assegno unico parte da marzo e fino a febbraio dell’anno successivo;

30 giugno 2025 – saltando la scadenza del 28 febbraio 2025 e presentandola entro il 30 giugno 2025, la prestazione sarà comunque comprensiva di arretrati da marzo e proseguirà regolarmente fino a febbraio dell’anno dopo.

Facendo domanda dopo giugno 2025, si perdono gli arretrati da marzo e l’assegno unico decorre dal mese successivo alla richiesta.

Ovviamente se nell’anno si verifica la nascita di un figli e successivamente si fa domanda, la prestazione decorre dal mese successivo alla domanda.

Per coloro che già, al 1° gennaio 2025, sono percettori di assegno unico e non devono comunicare alcuna variazione, è sufficiente rinnovare l’ISEE. Il rinnovo deve essere entro il 28 febbraio 2025. Se rinnovato dopo ma entro il 30 giugno, sarà erogato importo minimo fino al rinnovo ISEE e poi una volta rinnovato sarà adeguato l’importo e saranno conguagliati gli arretrati da marzo. Se, invece, l’ISEE è rinnovato dopo il 30 giugno 2025 non saranno conguagliati gli arretrati.

Riassumendo