Ci sono prestazioni e pensioni che l’INPS liquida dietro domanda da parte degli interessati. Prestazioni che poi continua ad erogare mese dopo mese o addirittura anno dopo anno. Salvo poi rendersi conto che qualcosa non funziona. A tal punto da chiedere indietro i soldi ai malcapitati pensionati che magari non sapevano che era meglio conservare tutti i soldi e metterli da parte e non usarli visto che spesso i casi di cronaca dimostrano che i soldi da restituire hanno cifre da capogiro.

Prima l’INPS ti paga la pensione, poi la vuole indietro tutta, ecco i casi strani italiani

Ben 55.000 euro da restituire all’INPS.

Questo ciò che l’Istituto ha recapitato ad un pensionato di 66 anni di Ravenna. Il malcapitato avrà avuto un colpo nel vedere quale cifra l’INPS pretende indietro adesso dopo essere uscito dal lavoro con la quota 100. Ma questo è solo l’ultimo caso di cronaca che mette in luce richieste spesso assurde da parte dell’INPS. I motivi per cui l’INPS può chiedere la restituzione di somme indebitamente percepite sono molteplici.

Si va dalle mancate comunicazioni obbligatorie da produrre ogni anno, tra modelli RED e modelli per invalidi e titolari di Assegno Sociale, alle fruizioni indebite per limiti reddituali. Per esempio, chi non comunica all’INPS i propri redditi che influiscono sulle prestazioni, o chi non segnala il fatto che è andato per diverso tempo fuori dall’Italia mentre era titolare di prestazioni assistenziali, non è raro che debba restituire dei soldi all’INPS.

Molte prestazioni sono collegate ai redditi o a delle condizioni che oltre ad essere rispettate alla data di presentazione delle domande, vanno rispettate pure durante il periodo di fruizione delle prestazioni.

Ecco quando bisogna restituire pensioni e somme indebitamente percepite all’INPS



Ed è così che chi per esempio ha preso maggiorazioni sociali e integrazioni al trattamento minimo ma che alla luce delle dichiarazioni reddituali o in assenza di dichiarazioni, risultano indebite, vanno restituite. E se i redditi sono più alti di quelli previsti per chi magari ha percepito un anno di Assegno Sociale, ecco che deve restituirlo all'INPS. E tutto l'anno va rimborsato all'Istituto, con le modalità che lo stesso Istituto propone al diretto interessato.

Poi ci sono quelle misure che per esempio non prevedono la possibilità di cumulare i redditi di pensione con i redditi da lavoro. Fatta eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale. Parliamo delle pensioni di quota 100, quota 102, quota 103 e anche dell’Ape sociale. Chi va in pensione con questi trattamenti non può svolgere attività di lavoro dipendente di qualsiasi genere, a prescindere da quanto viene pagato. E non può svolgere alcuna attività di lavoro autonomo salvo nel caso prima citato ma solo se il reddito prodotto da tale attività è inferiore a 5.000 euro per anno solare.

Ecco le misure che prevedono il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con i redditi da pensione

Proprio il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con i redditi da pensione è l’oggetto del caso del pensionato di Ravenna appena accennato in premessa.

Abbiamo letto in passato di pensionati che dovevano restituire pensioni all’INPS anche per pochi euro percepiti facendo le comparse nei film. Poi abbiamo letto di pensionati che dovevano dare indietro dei soldi per assunzioni part time per dare una mano ad un familiare che aveva necessità di un aiuto durante brevi periodi di attività lavorativa. Ma adesso anche un hobby, se produce dei redditi, finisce nel calderone di quelle attività che non si possono svolgere. Naturalmente se si prendono trattamenti come la quota 100 (nel caso del pensionato di Ravenna), l’Ape sociale, la quota 102 o la quota 103.

Perché di hobby è ciò che parla il caso prima citato. Il pensionato faceva il cronometrista per una associazione sportiva dilettantistica e riceveva, regolarmente registrati, dei rimborsi spesa. In pensione nel 2022 e nel 2023 con la quota 103, l’INPS è diventata creditrice di 55.000 euro di pensioni erogate indebitamente. E di conseguenza il pensionato è diventato debitore della stessa cifra. Si tratta delle pensioni di quei due anni che alla luce dei rimborsi spesa per quel particolare hobby, non gli toccava.

Ecco perché spesso le pensioni da restituire all’INPS hanno cifre monstre

La cosa che può far storcere il naso è che anche per pochi euro di reddito, quando il vincolo è specifico non ci sono soluzioni. E pure per poche decine di euro di rimborso spesa, piuttosto che poche centinaia di euro per un lavoro saltuario e assolutamente estemporaneo, le pensioni INPS percepite per il tramite di quelle misure che non prevedono cumulabilità tra i redditi, vanno restituite per l’intero anno in cui sono stati prodotti quei redditi aggiuntivi che non si dovevano produrre.

Ripetiamo, le misure che non prevedono la facoltà di arrotondare la pensione con altri redditi sono tutte le pensioni per quotisti ed anche l’Ape sociale, ma solo dal 2024. Il rischio per chi non è a conoscenza di queste particolarità è molto elevato. Può anche essere oggetto di critica il fatto che l’INPS, in un periodo dove regnano le banche dati, si trovi con pensioni erogate non per uno o due mesi, ma addirittura per anni senza aver prima controllato queste eventualità.

Il tutto portando il debito di un pensionato a cifre molto elevate. Nel caso di cui parlano molti siti e quotidiani locali di Ravenna, proprio alla luce delle elevate cifre pare che il pensionato abbia subito solo lo stop alle prestazioni degli anni successivi a quelli del problema. Anche se secondo noi non crediamo che l’INPS abbia rinunciato a chiedere la restituzione dei 55.000 euro indebitamente percepiti. Cosa questa che fa sempre, con richieste di pagamenti in soluzione unica, dando però la possibilità al malcapitato di poter chiedere una dilazione.