Un premio in oro di 200 dollari e uno sconto per l’argento con il caos dazi

E’ stato necessario attendere la svolta sui dazi annunciata mercoledì pomeriggio dal presidente americano Donald Trump per assistere ad una risalita delle quotazioni auree sopra 3.100 dollari l’oncia. Il metallo giallo era sceso fino a 2.965 dollari questo lunedì, allontanandosi dai massimi storici toccati il 2 aprile scorso sopra 3.160 dollari, proprio in concomitanza con l’annuncio dei dazi al Rose Garden. E il caos sui dazi si tradurrebbe in un premio per l’oro di 200 dollari l’oncia.

Premio oro e sconto argento

La previsione è di Nicky Shiels, strategist per la società mineraria e finanziaria elvetica MKS Pamp, che ha alzato il prezzo medio atteso per quest’anno a 2.950 dollari dai 2.736 attesi in precedenza. Il dato era già in rialzo del 14,7% rispetto al record medio già toccato nel 2024. Allo stesso tempo, però, il caos dazi avrebbe effetti negativi per l’argento, in pratica uno sconto di 2 dollari sui 36,50 dollari in media attesi precedentemente sempre nel 2025.

In quel caso, il rialzo sarebbe stato del 16% rispetto al 2024.

Il premio per l’oro deriva dalla necessità del mercato di proteggersi contro le tensioni finanziarie e la possibile crisi economica che deriverebbe dalla guerra commerciale appena iniziata. Gli investitori sono altresì preoccupati per gli effetti sull’inflazione. I dazi aumentano i costi delle importazioni, finendo per aumentare i prezzi al consumo. E il metallo è storicamente l’asset che meglio protegge contro la perdita del potere di acquisto.

Rapporto oro-argento segnale recessivo

Per quanto riguarda l’argento, il discorso cambia. Esso è un metallo tipicamente industriale, impiegato nell’elettronica di consumo, così come sempre più di recente per la transizione energetica.

I dazi prospettano un rallentamento dell’economia mondiale, per cui anche della produzione. E ciò ne colpisce la domanda, riducendone i prezzi. Già ieri, ad esempio, il rapporto oro-argento si attestava a 101, un livello così alto da essere toccato generalmente nei periodi di recessione globale. Questi segnala proprio le aspettative del mercato a proposito dell’andamento dell’economia. In pratica, ci sarebbe tanta paura tra gli investitori e poca fiducia sulle prospettive a breve e medio termine.

Svolta sui dazi con pausa di 90 giorni

Le previsioni sul premio per l’oro di Shiels erano state rese note poco prima della svolta sui dazi di Trump. Egli ha concesso una pausa di 90 giorni a tutti i partner commerciali, Cina esclusa, aprendo al negoziato bilaterale con ciascuno di loro. Sarà interessante capire come queste si evolveranno nelle prossime settimane, man mano che dovremmo avere una schiarita sulla politica commerciale globale. Esse appaiono, comunque, in sostanziale linea con quelle aggiornate di Deutsche Bank di 3.139 dollari in media per quest’anno. Un rialzo tendenziale di 400 dollari. Date le quotazioni, diremmo che alcuni dei principali analisti si attendano che l’oro viaggi per i prossimi mesi intorno ai livelli attuali.

Premio oro al test dei rendimenti USA

All’aldilà delle previsioni sul premio per l’oro, c’è la conferma della storica correlazione tra prezzi e rendimenti obbligazionari. L’oro si era sgonfiato fino a mercoledì sera per via del forte balzo dei rendimenti offerti dal debito americano. Il Treasury a 10 anni era arrivato a rendere in un paio di sedute fino ad oltre mezzo punto percentuale. Viceversa, dopo l’annuncio sulla pausa di 90 giorni è tornato ad offrire di meno e questo ha sostenuto la ripresa del metallo, che è un “safe asset” concorrente senza cedola.

