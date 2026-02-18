Portale della Famiglia e della Genitorialità: ISEE, bonus, congedi e servizi pubblici in unico spazio digitale

Il sistema di welfare italiano compie un passo avanti con il lancio del nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, uno spazio digitale creato dall’INPS per riunire in un unico ambiente online strumenti, agevolazioni e servizi dedicati ai nuclei familiari. L’iniziativa punta a semplificare l’accesso alle misure economiche e amministrative legate alla nascita e alla crescita dei figli, riducendo passaggi burocratici e frammentazioni tra enti.

La piattaforma, disponibile anche tramite applicazione mobile, integra 40 prestazioni erogate dall’INPS e circa 300 servizi forniti da altre Pubbliche Amministrazioni, grazie a un sistema di interoperabilità che consente lo scambio di dati e informazioni tra enti diversi.

Portale della Famiglia e della Genitorialità: un ecosistema digitale per bonus e servizi

Il Portale della Famiglia e della Genitorialità si inserisce nel percorso di digitalizzazione inclusiva dell’Istituto previdenziale. L’obiettivo è offrire un unico punto di accesso per tutte le principali misure a sostegno dei genitori e dei figli, in ogni fase della loro crescita.

La pagina iniziale mette in evidenza i servizi principali già operativi, organizzati in base ai momenti più importanti della vita familiare. L’interfaccia è progettata per essere chiara, con percorsi guidati e contenuti multimediali che facilitano la consultazione.

L’accesso avviene tramite credenziali SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE), in linea con le regole di identificazione digitale previste per i servizi pubblici. Una volta effettuato l’ingresso, il sistema propone funzionalità personalizzate sulla base della situazione del nucleo familiare.

La struttura del portale è suddivisa in sette aree tematiche:

Servizi INPS personalizzati;

Diventare genitori;

Crescita della bambina e del bambino;

Disabilità;

Centri per la famiglia;

Servizi di prossimità (“Vicino a te”);

Collegamenti ai servizi di altre amministrazioni.

Prestazioni economiche e misure INPS disponibili

All’interno del Portale della Famiglia e della Genitorialità sono raccolte numerose agevolazioni economiche previste dalla normativa vigente. Tra queste rientra l’ISEE, indicatore disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013, indispensabile per l’accesso a molte prestazioni sociali agevolate. È presente l’Assegno Unico e Universale (AUU), introdotto dal D. Lgs. n. 230/2021, riconosciuto per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni (senza limiti di età in caso di disabilità). L’importo varia in base all’ISEE e può superare i 189 euro mensili per figlio in presenza di determinati requisiti reddituali.

Tra le altre misure figurano anche:

Bonus nuovi nati;

Bonus asilo nido (art. 1, comma 355, L. n. 232/2016), con contributi fino a 3.000 euro annui in base all’ISEE;

Nuovo bonus mamme;

Bonus sociali per il sostegno alle utenze domestiche;

Congedi parentali di maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), con relative indennità;

Carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni di prima necessità;

Carta europea della disabilità;

Reddito di libertà per donne vittime di violenza;

Assegno di Inclusione (ADI), previsto dal D.L. n. 48/2023;

Bonus assegnato;

Strumenti per lavoratori domestici;

Libretto di famiglia per prestazioni occasionali;

Prestazioni dedicate ai figli con disabilità.

Le misure coinvolgono oltre 10 milioni di minori e circa 6,5 milioni di famiglie, senza considerare l’ampia platea di cittadini che ogni anno interagisce con l’INPS per pratiche e richieste di sostegno.

Servizi amministrativi, sanitari e territoriali integrati

Uno degli elementi innovativi del Portale della Famiglia e della Genitorialità è l’integrazione con servizi erogati da altri enti pubblici. L’area dedicata consente l’accesso diretto a informazioni e procedure suddivise per ambiti tematici.

Nel settore amministrativo sono disponibili collegamenti per:

Iscrizione all’anagrafe;

Richiesta del codice fiscale per il minore;

Rilascio dei documenti di identità.

Per quanto riguarda la salute, la piattaforma fornisce indicazioni su:

Scelta del pediatra;

Vaccinazioni obbligatorie e gratuite secondo il calendario vaccinale;

Consultori familiari.

È prevista anche una sezione dedicata al supporto sociale, con riferimenti ai servizi territoriali, agli interventi socio-assistenziali per nuclei in condizione di fragilità e alle misure a favore dei caregiver familiari.

Ampio spazio è riservato alla crescita e all’istruzione dei figli, con informazioni sulla scelta dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Sono inoltre presenti strumenti utili come l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), l’Agenzia delle Entrate e l’AgID.

Portale della Famiglia e della Genitorialità e welfare generativo

Il Portale della Famiglia e della Genitorialità rappresenta un tassello importante nel nuovo modello di welfare generativo promosso dall’INPS. Il progetto mira a mettere al centro le esigenze concrete dei nuclei familiari, offrendo un accesso unico, trasparente e coordinato alle prestazioni disponibili.

La logica adottata consente di collegare servizi riferiti allo stesso evento – come la nascita di un figlio o l’ingresso a scuola – proponendo in modo integrato tutte le opportunità collegate. In questo modo si riducono sovrapposizioni e difficoltà informative.

Grazie a un’esperienza digitale personalizzata e alla connessione tra enti diversi, il Portale della Famiglia e della Genitorialità si propone come punto di riferimento stabile per accompagnare le famiglie lungo l’intero percorso di crescita dei figli, dal momento della nascita fino alle tappe successive della vita scolastica e sociale.

