Pizza migliore al mondo, quanto costa e dove si trova?

Per fortuna, almeno sui prodotti tipici dell’arte culinaria, non ci batte nessuno. La pizza migliore al mondo per fortuna è ancora dalle nostre parti e rimane un’icona della cucina italiana, un piatto che ha conquistato il mondo grazie alla sua semplicità e al sapore inconfondibile. Ogni anno, esperti del settore stilano classifiche per individuare le migliori pizzerie, valutando impasti, ingredienti e tecniche di cottura. Ma quali sono le pizzerie più apprezzate a livello globale e quanto costa assaporare un’autentica pizza d’eccellenza?

Pizza migliore al mondo, tradizione napoletana e successo internazionale

Napoli è la patria indiscussa della pizza e alcune delle migliori pizzerie del mondo si trovano proprio qui.

Tra queste spicca 10 Diego Vitagliano Pizzeria, dove l’impasto soffice e ben idratato è il vero protagonista. I prezzi variano tra i 10 e i 15 euro, rendendo l’esperienza accessibile senza rinunciare alla qualità. A pochi chilometri di distanza, I Masanielli di Francesco Martucci offre una pizza ricercata, con ingredienti selezionati e impasti innovativi. Anche qui il costo si aggira tra gli 8 e i 14 euro, confermando come l’eccellenza non debba essere necessariamente costosa.

Se si parla di Napoli, non si può ignorare 50 Kalò di Ciro Salvo, un nome che è ormai sinonimo di leggerezza e digeribilità. La cura nella scelta delle materie prime e l’impasto perfetto fanno di questa pizzeria una delle più rinomate, con prezzi che oscillano tra 8 e 12 euro. Nonostante l’Italia resti il punto di riferimento, la pizza napoletana ha trovato spazio anche in altri paesi, conquistando metropoli come Londra, Tokyo e New York.

La pizza migliore oltre i confini italiani

Negli Stati Uniti, Una Pizza Napoletana a New York è diventata un’istituzione grazie alla dedizione del suo fondatore, Anthony Mangieri.

Qui la tradizione napoletana viene rispettata con impasti a lunga lievitazione e ingredienti italiani di altissima qualità. Il prezzo per una pizza, però, è decisamente più alto rispetto alla media italiana, arrivando a 25 dollari. Anche sulla West Coast, Tony’s Pizza Napoletana di San Francisco è un punto di riferimento per gli amanti della pizza autentica, con costi che si aggirano intorno ai 20 dollari.

L’Asia non è rimasta indifferente al fascino della pizza d’autore. A Tokyo, The Pizza Bar on 38th propone un’esperienza raffinata, con ingredienti selezionati e un’attenzione particolare alla cottura nel forno a legna. Qui il prezzo medio per una pizza è di circa 2.800 yen, equivalenti a circa 22 euro. In Europa, Barcellona ospita Sartoria Panatieri, dove la pizza è realizzata con ingredienti biologici e stagionali. Anche qui i prezzi si mantengono su una fascia media, con un costo intorno ai 14 euro.

Innovazione e ricerca: il futuro della pizza

Se la tradizione resta un pilastro fondamentale, sempre più pizzaioli stanno sperimentando nuove tecniche e accostamenti di sapori. A Milano, Confine è una delle pizzerie che meglio rappresenta questo approccio, combinando impasti soffici con topping innovativi. Il prezzo per una pizza varia tra i 12 e i 18 euro, confermando come la ricerca gastronomica possa essere accessibile a molti.

In Veneto, I Tigli di Simone Padoan è un altro esempio di come la pizza possa diventare un’esperienza gourmet, con abbinamenti particolari e un impasto che esalta ogni ingrediente. Qui i prezzi salgono leggermente, attestandosi tra 15 e 20 euro.

Anche a Londra la pizza napoletana ha trovato interpreti di livello, come Napoli on the Road, dove le pizze vengono preparate secondo la tradizione partenopea ma con un tocco moderno. Il costo medio si aggira intorno ai 14 sterline, circa 16 euro, confermando l’apprezzamento internazionale per il vero sapore italiano.

Tra tradizione e innovazione, la pizza continua a evolversi senza perdere la sua essenza. Dai vicoli di Napoli alle grandi capitali mondiali, questo piatto rappresenta un punto d’incontro tra culture e gusti diversi, dimostrando che la qualità e la passione possono fare la differenza, indipendentemente dal luogo in cui viene servita.

I punti chiave.