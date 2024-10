Il datore può imporre al lavoratore di prendersi cura nella mezza giornata libera e di non usufruire dei permessi Legge 104? Come canta Elisa con il brano L’Amore per te: “E noi possiamo fare tutto ma dimmelo ancora che sono libera. Dentro la vita a cui non penso mai, in quel pugno in faccia che è il tempo per noi”. Il tempo, purtroppo, è tiranno. Scorre inesorabilmente e non possiamo nulla per fermarlo. Se tutto questo non bastasse, sembra non essere mai sufficiente.

Basti pensare che riuscire a conciliare i vari impegni personali e lavorativi si rivela essere spesso una vera e propria impresa. Lo sa bene lo Stato che al fine di garantire un valido supporto alle persone non autosufficienti mette in campo diverse misure come i permessi Legge 104. Grazie a quest’ultimi i lavoratori disabili e i famigliari che si prendono cura di loro hanno diritto a tre giorni di permesso al mese retribuiti. Quest’ultimi sono frazionali anche ad ore.

Permessi 104 lavoratore part time: il datore può imporre di prendersi cura del familiare non autosufficiente nella mezza giornata libera?

Proprio in merito ai permessi Legge 104 è giunto in redazione il quesito di una nostra lettrice che ci chiede: “Buongiorno, mi chiamo Maria e lavoro part time presso una ditta che si occupa della produzione di prodotti alimentari. Da qualche mese a questa parte, purtroppo, mia mamma non sta bene e non è più autosufficiente. Per questo motivo si è trasferita a casa mia in modo tale da poterla assistere nel miglior modo possibile. Vi scrivo quindi per chiedervi se, poiché lavoro con orario part time, il datore mi possa impedire di beneficiare dei permessi Legge 104, imponendomi di prendermi cura di mia mamma nella mezza giornata libera. Grazie anticipatamente per la risposta”.

Lavoro part time e Legge 104: i chiarimenti dell’Inps

A fornire una risposta al quesito della nostra lettrice ci ha pensato l’Inps attraverso la circolare numero 45 del 19 marzo 2021.

“in particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole – specifica la Suprema Corte – distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi“.

Tenendo conto delle sentenze della Corte di Cassazione, l’istituto di previdenza ha sottolineato come il. Questo perché si tratta di misure volte a tutelare la salute psicofisica di un soggetto. Viene riconosciuta comunque la necessità di effettuare una valutazione tra le esigenze dell’azienda e dei lavoratori:

Nel caso in cui l’orario di lavoro part time verticale o di tipo misto superi il 50% del tempo pieno, quindi, è possibile beneficiare integralmente dei tre giorni di permesso legge 104 al mese.

Frazionabilità in ore dei giorni di permesso Legge 104 in caso di rapporto di lavoro part-time

In caso di dubbi si invita comunque a rivolgersi all’Inps oppure a un Caf o Patronato. In questo modo è possibile ottenere maggiori informazioni in merito, tenendo conto della proprie condizioni personali e dell’orario di lavoro svolto. A tal proposito, ricordiamo che: