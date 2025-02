Per le smart tv diventa obbligatorio, dal 6 maggio è legge

Tutto pronto, a partire dal 6 maggio 2025, entreranno in vigore in Italia nuove disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che impongono ai produttori di Smart TV l’obbligo di fornire telecomandi dotati di tastierino numerico e di un tasto dedicato per l’accesso diretto alla televisione digitale terrestre. Queste misure mirano a garantire un accesso più agevole ai canali tradizionali, preservando la centralità dell’offerta televisiva gratuita nell’era delle piattaforme di streaming.

Le nuove disposizioni dell’AGCOM su smart tv

Le delibere 294/23/CONS e 390/24/CONS dell’AGCOM introducono quattro obblighi principali per i produttori di Smart TV:

Telecomando con tastierino numerico completo: ogni Smart TV dovrà essere accompagnata da almeno un telecomando che includa i tasti numerici da 0 a 9, permettendo agli utenti di selezionare direttamente i canali desiderati.

Accesso diretto ai canali tramite tasti numerici: la pressione di un tasto numerico sul telecomando dovrà sintonizzare immediatamente il televisore sul canale corrispondente del digitale terrestre, indipendentemente dall’applicazione o dalla sorgente attualmente in uso.

Tasto dedicato per l’accesso al digitale terrestre: il telecomando dovrà includere un tasto specifico, con un’icona uniforme stabilita dall’AGCOM, che consenta l’accesso diretto alla piattaforma del digitale terrestre.

Icona per l’accesso al digitale terrestre nell’interfaccia utente: l’interfaccia principale delle Smart TV dovrà presentare un’icona ben visibile che permetta agli utenti di accedere rapidamente ai canali del digitale terrestre.

Queste misure sono state adottate per contrastare la tendenza dei produttori di Smart TV a favorire le piattaforme di streaming, spesso per accordi commerciali, a scapito della televisione tradizionale.

In molti casi, i telecomandi moderni sono privi di tastierino numerico e presentano tasti dedicati per servizi di streaming specifici, rendendo meno immediato l’accesso ai canali del digitale terrestre.

Obblighi per i produttori di Smart TV

Le nuove disposizioni sono rivolte principalmente ai produttori di Smart TV. Entro il 6 maggio 2025, tutte le Smart TV commercializzate sul mercato italiano dovranno essere conformi alle seguenti specifiche:

Telecomando con tastierino numerico: ogni televisore dovrà essere fornito con almeno un telecomando dotato di tastierino numerico completo. Questo per garantire che gli utenti possano accedere facilmente ai canali del digitale terrestre senza dover navigare attraverso menu o applicazioni.

Aggiornamento dell’interfaccia utente: i produttori dovranno aggiornare il software delle loro Smart TV per includere l’icona dedicata al digitale terrestre nella home page dell’interfaccia. Questo aggiornamento dovrà essere implementato entro il 6 dicembre 2024, sei mesi prima dell’obbligo relativo ai telecomandi.

È importante sottolineare che questi obblighi ricadono esclusivamente sui produttori di Smart TV e non sui proprietari o utenti finali. Gli utenti non saranno tenuti a sostituire i loro telecomandi o televisori attuali, a meno che non desiderino usufruire delle nuove funzionalità offerte dai dispositivi conformi alle nuove disposizioni.

Reazioni del settore

Le nuove normative hanno suscitato diverse reazioni tra i produttori di televisori e le associazioni di categoria. Confindustria Radio Televisioni ha espresso preoccupazione riguardo alla necessità di preservare l’accessibilità ai contenuti degli operatori televisivi sulle nuove interfacce e telecomandi, sottolineando l’urgenza di una regolamentazione in materia di “prominence”.

D’altro canto, alcune associazioni di produttori di elettronica hanno sollevato obiezioni, ritenendo che l’imposizione di specifiche tecniche possa limitare l’innovazione e aumentare i costi di produzione. Tuttavia, l’AGCOM ha ribadito che tali misure sono necessarie per garantire il pluralismo informativo e l’accesso equo ai servizi di interesse generale.

Per i consumatori, queste disposizioni significano un ritorno a telecomandi più completi, con funzionalità che facilitano l’accesso ai canali tradizionali. Chi acquisterà una nuova Smart TV dopo il 6 maggio 2025 potrà aspettarsi di trovare in dotazione un telecomando conforme alle nuove normative. È possibile che alcuni produttori optino per fornire due telecomandi: uno tradizionale con tastierino numerico e tasti dedicati, e uno più semplice focalizzato sulle piattaforme di streaming.

Per coloro che possiedono già una Smart TV, non vi è alcun obbligo di sostituzione. Tuttavia, potrebbe essere utile verificare se il produttore offre aggiornamenti software che introducano l’icona per l’accesso diretto al digitale terrestre nell’interfaccia utente. In caso contrario, l’accesso ai canali tradizionali continuerà ad avvenire tramite le modalità attualmente in uso. Le nuove disposizioni dell’AGCOM rappresentano un passo significativo verso la tutela dell’accessibilità ai servizi televisivi tradizionali nell’era digitale.

In sintesi.