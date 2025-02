Pensioni marzo 2025, prima in posta e poi in banca

Con il pagamento delle pensioni di febbraio 2025 ormai concluso, cresce già l’attenzione verso il calendario dei pagamenti delle pensioni di marzo 2025.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha ribadito le modalità con cui vengono effettuati gli accrediti relativi alle pensioni, agli assegni, alle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e alle rendite vitalizie dell’INAIL.

Date di accredito per le pensioni marzo 2025

In linea con la prassi consolidata, l’accredito delle pensioni avviene il primo giorno bancabile di ogni mese, con eventuali slittamenti qualora tale data coincida con una festività o un giorno non operativo per gli istituti di credito.

Unica differenza tra chi ha l’IBAN postale e bancario è che nel primo caso è considerato bancabile anche il sabato.

Nel caso di marzo 2025, come avvenuto anche per il pagamento pensioni febbraio 2025, i pagamenti seguiranno due tempistiche distinte in base all’istituto presso il quale viene accreditata la pensione:

Sabato 1 marzo: accredito per i titolari di un conto presso Poste Italiane. Si ricorda, come detto, che per le Poste il sabato è considerato giorno bancabile, consentendo quindi il regolare versamento nella prima giornata del mese.

Lunedì 3 marzo: accredito per chi riceve la pensione su un conto bancario. Poiché il sabato non è un giorno operativo per le banche, il pagamento slitta direttamente al primo giorno utile successivo.

Ritiro in contanti e calendario alfabetico

Coloro che riscuotono la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane dovranno seguire un sistema di turnazione organizzato in base all’iniziale del cognome. Questa modalità è stata implementata per garantire un servizio efficiente e ridurre eventuali disagi dovuti a lunghe code agli uffici postali.

Di seguito, il calendario che sarebbe previsto per le pensioni marzo 2025:

Sabato 1 marzo (solo mattina): A – B

Lunedì 3 marzo: C – D

Martedì 4 marzo: E – K

Mercoledì 5 marzo: L – O

Giovedì 6 marzo: P – R

Venerdì 7 marzo: S – Z.

Questa suddivisione consente di distribuire in modo equilibrato l’afflusso agli sportelli, riducendo tempi di attesa e garantendo una maggiore sicurezza per i pensionati.

Trovi qui il calendario completo del pagamento pensioni 2025 reso noto dall’INPS.

Riassumendo