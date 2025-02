Pensioni 2025 in contanti alle poste: i turni mese per mese

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha ufficialmente pubblicato il calendario delle erogazioni pensionistiche per l’anno 2025, specificando le date di pagamento per chi riceve l’importo mensile attraverso il sistema bancario o gli uffici di Poste Italiane. L’obiettivo di questa comunicazione è garantire ai pensionati la massima chiarezza sui tempi di accredito, evitando disagi e consentendo una gestione efficace delle proprie risorse finanziarie.

Pagamento pensioni 2025: le date di accredito

Le tempistiche per la ricezione della pensione possono variare in funzione dell’ente presso cui avviene l’accredito. Questo dipende principalmente dal differente regime operativo di banche e Poste Italiane.

Gli uffici postali, infatti, svolgono attività anche durante la mattinata del sabato, mentre gli istituti bancari seguono un calendario che esclude il fine settimana e prevede lo spostamento del pagamento al primo giorno lavorativo disponibile, nel caso in cui la data stabilita cada in un giorno festivo o non lavorativo.

Secondo le disposizioni contenute nella Circolare n. 23 del 28 gennaio 2025 dell’INPS, i beneficiari di accredito bancario o postale ricevono la pensione 2025 secondo il seguente calendario:

Mese Giorno disponibilità valuta Poste Banche Gennaio 3 Febbraio 1 3 Marzo 1 3 Aprile 1 Maggio 2 Giugno 3 Luglio 1 Agosto 1 Settembre 1 Ottobre 1 Novembre 3 Dicembre 1

Ritiro in contanti: l’organizzazione degli uffici postali

Per i pensionati che, non avendo accredito, riscuotono l’importo in contanti direttamente agli sportelli postali, è previsto un sistema di distribuzione strutturato secondo un calendario alfabetico. Questa misura è stata introdotta per evitare sovraffollamenti e lunghe attese, consentendo un servizio più ordinato ed efficiente.

L’assegnazione dei giorni di pagamento segue un criterio basato sulle iniziali del cognome del pensionato.

Queste le turnazioni che dovrebbero essere confermate mese per mese con riferimento al pagamento pensioni 2025:

Pensioni febbraio 2025

sabato 1° febbraio: dalla A alla B (solo mattina);

lunedì 3 febbraio: dalla C alla D;

martedì 4 febbraio: dalla E alla K;

mercoledì 5 febbraio: dalla L alla O;

giovedì 6 febbraio: dalla P alla R;

venerdì 7 febbraio: dalla S a Z.

Marzo 2025

A – B: sabato 1 marzo (solo mattina)

C – D: lunedì 3 marzo

E – K: martedì 4 marzo

L – O: mercoledì 5 marzo

P – R: giovedì 6 marzo

S – Z: venerdì 7 marzo

Aprile 2025

A – B: martedì 1 aprile

C – D: mercoledì 2 aprile

E – K: giovedì 3 aprile

L – O: venerdì 4 aprile

P – R: sabato 5 aprile (solo mattina)

S – Z: lunedì 7 aprile

Maggio 2025

A – B: venerdì 2 maggio

C – D: sabato 3 maggio (solo mattina)

E – K: lunedì 5 maggio

L – O: martedì 6 maggio

P – R: mercoledì 7 maggio

S – Z: giovedì 8 maggio

Pensioni Giugno 2025

A – B: martedì 3 giugno

C – D: mercoledì 4 giugno

E – K: giovedì 5 giugno

L – O: venerdì 6 giugno

P – R: sabato 7 giugno (solo mattina)

S – Z: lunedì 9 giugno

Pensioni Luglio 2025

A – B: martedì 1° luglio

C – D: mercoledì 2 luglio

E – K: giovedì 3 luglio

L – O: venerdì 4 luglio

P – R: sabato 5 luglio (solo mattina)

S – Z: lunedì 7 luglio

Agosto 2025

A – B: venerdì 1° agosto

C – D: sabato 2 agosto (solo mattina)

E – K: lunedì 4 agosto

L – O: martedì 5 agosto

P – R: mercoledì 6 agosto

S – Z: giovedì 7 agosto

Settembre 2025

A – B: lunedì 1° settembre

C – D: martedì 2 settembre

E – K: mercoledì 3 settembre

L – O: giovedì 4 settembre

P – R: venerdì 5 settembre

S – Z: sabato 6 settembre (solo mattina)

Ottobre 2025

A – B: mercoledì 1° ottobre

C – D: giovedì 2 ottobre

E – K: venerdì 3 ottobre

L – O: sabato 4 ottobre (solo mattina)

P – R: lunedì 6 ottobre

S – Z: martedì 7 ottobre

Pensioni Novembre 2025

A – B: lunedì 3 novembre

C – D: martedì 4 novembre

E – K: mercoledì 5 novembre

L – O: giovedì 6 novembre

P – R: venerdì 7 novembre

S – Z: sabato 8 novembre (solo mattina)

Pensioni Dicembre 2025

A – B: lunedì 1° dicembre

C – D: martedì 2 dicembre

E – K: mercoledì 3 dicembre

L – O: giovedì 4 dicembre

P – R: venerdì 5 dicembre

S – Z: sabato 6 dicembre (solo mattina).

Il consiglio è di verificare ogni volta mese per mese eventuali aggiornamenti rispetto al calendario qui indicato.

La turnazione, in genere, è affissa negli uffici postali.

