Con l’articolo numero 70 della legge numero 388 del 23 dicembre 2000, cioè della legge di Stabilità del 2001 è stato introdotto un beneficio supplementare per tanti pensionati. Una somma aggiuntiva sulla pensione che arriverà con l’ultimo rateo dell’anno come da prassi. Infatti a dicembre sulle pensioni arrivano 1564,94 euro in più. Ma naturalmente non a tutti arriveranno queste somme e c’è chi per ottenerle deve fare opportuna richiesta. Ecco a chi va l’importo aggiuntivo delle pensioni di cui parla anche l’INPS sul suo portale istituzionale a cui devono fare riferimento gli interessati, tra cui un nostro lettore del quesito odierno.

“Buonasera, ho sentito dire che anche quest’anno c’è il bonus da 154 euro sulle pensioni a dicembre.

Io non l’ho ,mai ricevuto. Prendo una pensione da 580 euro al mese, secondo voi mi tocca? E se mi tocca, cosa devo fare, devo inoltrare qualche domanda all’INPS per riceverlo?”

Pensioni, arrivano 154,94 euro in più, ecco a chi vanno

Come detto in premessa sul sito dell’INPS c’è la scheda dedicata al bonus da 154,94 euro per l’ultimo mese dell’anno. Ma oltre alla scheda c’è anche il servizio che permette di inviare la domanda per richiedere questo importo supplementare sulla pensione. Premettiamo che parliamo di pensionati che hanno il loro trattamento (oppure i loro trattamenti se sono più di uno) inferiore al minimo prestabilito.

Il bonus riguarda prestazioni previdenziali e non ci sono eccezioni tra tipologie di pensione.

Il supplemento non spetta ai beneficiari dei trattamenti assistenziali. Quindi, nulla da fare per i titolari di Assegno sociale per esempio. Per chi è interessato e crede di avere i requisiti, come detto c’è il servizio dedicato.

Che consente di inoltrare domanda. Ma visto che parliamo di requisiti collegati all’importo della prestazione che si percepisce regolarmente e ai redditi, per poter cercare di prendere questi 154,94 euro in più sulla pensione di dicembre, la soluzione è sempre quella della domanda di ricostituzione della pensione.

Ecco come funziona questo autentico bonus a natale

Tornando a questo importo aggiuntivo sulla pensione che è pari a 154,94 euro, come detto riguarda chi ha pensioni sotto al trattamento minimo che per il 2025 è pari a circa 603 euro al mese.

In parole povere la condizione “sine qua non” per godere del beneficio è che l’importo annuo della pensione deve essere al massimo pari al trattamento minimo ma con in aggiunta l’importo aggiuntivo stesso.

Perché per chi ha una pensione più alta del trattamento minimo spetta un importo aggiuntivo inferiore dato dalla differenza della somma tra trattamento minimo e importo aggiuntivo e la pensione percepita. Se per esempio un pensionato prende 650 euro di pensione mensile l’importo aggiuntivo è pari a 108,34 euro. Perché trattamento minimo e importo aggiuntivo sono pari a 758,34, e sottraendo a questa cifra 650 euro di pensione mensile, si arriva esattamente a 108,34 euro.

Attenzione però. C’è anche il vincolo del reddito imponibile che non deve superare 1.5 volte il trattamento minimo cioè 905,10 euro.

Importo soglia di reddito che per i coniugati raddoppia. Perché in effetti si arriva ad un reddito che non deve superare 3 volte il trattamento minimo.