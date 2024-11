A dicembre, pensioni più alte per tutti i pensionati. A prescindere dalla misura, e fatta eccezione per i titolari di Ape Sociale che non prendono la mensilità aggiuntiva, per tutti gli altri è in arrivo la tredicesima mensilità.

Come sempre, però, oltre a questa mensilità aggiuntiva c’è, per molti pensionati, anche il noto Bonus Natale. Una sorta di extra sulla mensilità aggiuntiva che alcuni chiamano proprio Bonus Tredicesima. Ecco di cosa si tratta e chi può goderne con il rateo di pensione di dicembre.

“Buongiorno, sono titolare di una pensione di vecchiaia di 540 euro al mese. Sono un ex commerciante e, come ben vedete, ho un trattamento davvero basso. Volevo capire se ho diritto anch’io al Bonus Tredicesima sulla pensione di dicembre. Premetto che ho versato 24 anni di contributi, sono in pensione da novembre 2023 ed ho 68 anni di età.”

Pensioni, arriva il Bonus Natale: Beneficiari e requisiti per questo extra sulla tredicesima

Anche per le pensioni di dicembre 2024 è in arrivo il famoso Bonus Natale. Da anni, insieme alla tredicesima, ci sono pensionati che ricevono questo benefit aggiuntivo. Un bonus sulle pensioni che nulla ha a che vedere con il Bonus Natale da 100 euro che recentemente il governo Meloni ha assegnato a determinati lavoratori dipendenti. Infatti, questo bonus è da richiedere al datore di lavoro per riceverlo in busta paga a dicembre oppure è da posticipare alla dichiarazione dei redditi 2025 per prenderlo a conguaglio fiscale.

Il Bonus Natale sulle pensioni, invece, è una misura vecchia, che ogni anno a dicembre viene erogata ai pensionati che si trovano in determinate condizioni reddituali e di importo della pensione.

Come funziona il Bonus Natale sulle pensioni

Come dicevamo, parliamo di un bonus sulle pensioni che non è certo una novità. Infatti, è una prestazione aggiuntiva sulla pensione che alcuni pensionati percepiscono ormai da oltre 20 anni. Il Bonus Natale, o Bonus tredicesima che dir si voglia, nacque con una vecchia legge di Bilancio, cioè con quella del 2001.

Erano i tempi di un governo Berlusconi e, quindi, la misura è in funzione da anni. Come sempre, il bonus verrà erogato insieme alla mensilità di dicembre.

Va detto che il pagamento dei ratei di pensione di dicembre, comprensivi della tredicesima, avverrà dal 2 dicembre, essendo il giorno 1 una domenica. Pertanto, sia chi prende la pensione in banca che chi la percepisce alla Posta andrà all’incasso lunedì 2 dicembre. E per alcuni, oltre alle due mensilità canoniche dell’ultimo mese dell’anno, anche questo Bonus Natale.

Prestazione in aggiunta alla tredicesima, ecco a chi spetta e gli esclusi

La prestazione aggiuntiva spetta sulle pensioni a carattere previdenziale, essendo esclusi i trattamenti assistenziali che eroga l’INPS, sia per gli invalidi che per chi percepisce l’Assegno Sociale o la ex Pensione Sociale. Gli interessati al Bonus Natale sulla pensione di dicembre non devono fare assolutamente nulla. Nessuna domanda è richiesta e nessuna istanza deve essere presentata all’INPS. Il Bonus tredicesima infatti è erogato direttamente e automaticamente dall’INPS in base ai dati che lo stesso Istituto Previdenziale ha presenti nella sua banca dati relativa al contribuente interessato.

Perché per percepire il beneficio del bonus occorre rispettare determinati parametri di pensione o reddito.

Limiti di reddito, importi e tutte le cose da conoscere sul Bonus Natale sulle pensioni

In base a quanto stabilito dalla legge numero 388 del 23 dicembre 2000 (manovra finanziaria 2001), al suo articolo numero 70 comma 7, l’importo aggiuntivo sulla tredicesima è pari a 154,94 euro. Ed è un importo fisso, dal momento che non varia annualmente e non si rivaluta al tasso di inflazione, come la stessa legge ha previsto in origine. Per il diritto al Bonus Natale non bisogna superare l’importo di 598,61 euro di pensione mensile o 7.781,93 euro di pensione annua.

Il bonus è assegnato a chi ha una pensioneper l’anno di riferimento 2024.

Inoltre, non bisogna superare 1,5 volte il trattamento minimo per i pensionati titolari anche di altri redditi. Parliamo di un limite che diventa pari a 11.672,89 euro. E si fa riferimento a tutti i redditi assoggettati ad IRPEF. In caso di coniugati, le soglie reddituali da non superare sono pari al doppio, fermo restando il tetto prima citato di reddito massimo personale. In pratica, se il pensionato ha un reddito personale superiore a 11.672,89 euro, anche se con quelli del coniuge non supera il doppio di questa soglia, non potrà avere diritto al bonus.

Va ricordato che il Bonus Natale pensioni spetta in misura ridotta per chi ha una pensione superiore a 7.781,93 euro ma non superiore a 7.936,87 euro, cioè il trattamento minimo con l’aggiunta del bonus stesso.