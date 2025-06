Le pensioni in Italia sono un argomento che divide. Sulla riforma delle pensioni ancora di più visto che parliamo di un qualcosa che non è semplice da portare a compimento. E visto che gli ostacoli da superare sono elevati. Però sta prendendo corpo una linea che, fondendo due diversi settori che possono essere però ricondotti nella stessissima direzione, cioè quella della rendita al termine di una carriera lavorativa, le cose possono diventare più semplici. Per le pensioni anticipate presto potrebbe entrare l’era dell’incrocio per tutti tra previdenza integrativa e previdenza obbligatoria.

Pensioni anticipate: con la previdenza integrativa sarà più facile, ecco due opzioni

Un primo indizio è quello che proviene dalle novità previdenziali introdotte nel 2025, soprattutto per le pensioni anticipate contributive.

Parliamo di quelle pensioni destinate a chi ha contributi versati solo dopo il 1995 e che per via di queste misure può lasciare il lavoro a 64 anni di età. La misura oltre che il requisito contributivo dei 20 anni, ha da completare anche un altro vincolo che è quello dell’importo minimo della prestazione. Un vincolo che sembra anche sul piede di essere imposto ad altre misure visto che mandare in pensione soggetti, con assegni troppo bassi e prossimi alla povertà, non è certo la migliore delle cose. Ecco quindi che anche in questo caso la strada pare tracciata. Per andare in pensione bisognerà presto raggiungere un importo minimo del trattamento. Per le pensioni anticipate contributive questo limite è pari a 3 volte l’assegno sociale. Con sconti attualmente in vigore per le madri con figli. Perché se la richiedente è una donna che ha avuto due o più figli tale limite scende a 2,6 volte l’assegno sociale.

E con un solo figlio si passa 2,8 volte.

Per raggiungere questi importi si può utilizzare pure la previdenza integrativa. Si può sommare quindi anche quanto si è maturato nei fondi pensione privati.

Il TFR in aiuto per anticipare le uscite? Ecco come

Oggi sono ancora pochi coloro che hanno iscrizioni nei fondi pensione integrativi. Un settore poco usato, anche perché di fatto significa dover trovare nuovi soldi ogni mese per versare altri contributi oltre quelli obbligatori che vengono trasmessi all’INPS. Come detto però, già oggi chi ha versato ai fondi pensione complementari può godere di un vantaggio. Per il momento circoscritto alle pensioni anticipate contributive, ma che in futuro potrebbe essere esteso a tante altre misure e tante altre prestazioni.

Anche perché l’ipotesi è di potenziare il tutto, magari obbligando i lavoratori a lasciare il TFR nei fondi pensione. In questo modo, alla interruzione del rapporto di lavoro per il pensionamento, anziché prendere il TFR con i lunghi tempi di oggi, magari a rate, questo diventerebbe, a scelta del diretto interessato, una rendita. Il che favorirebbe le uscite dal mondo del lavoro. Con misure da studiare che consentano uscite anticipate proprio grazie a queste rendite provenienti dalla previdenza complementare.