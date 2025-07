Pensione agosto 2025: come verificare ora se c’è il rimborso del modello 730

Sul cedolino pensione del mese di agosto i pensionati potrebbero ritrovarsi il conguaglio da Modello 730/2025 (anno d’imposta 2024). Quindi, la trattenuta (se a debito) o il rimborso (se a credito).

Il condizionale è dovuto al fatto che ciò è vero solo per coloro che avendo fatto il 730 hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta. Inoltre, anche se ciò è stato fatto, per alcuni pensionati le operazioni di conguaglio potrebbero slittare sul cedolino di settembre.

Pensioni agosto 2025: le date di pagamento

Il pagamento delle pensioni di agosto 2025 (con o senza rimborso da 730) ci sarà il 1° del mese, per coloro che hanno accredito su IBAN.

Coloro che, invece, non hanno accredito ma ritirano la pensioni in contanti, si chiede di seguire la seguente turnazione in base al cognome:

A – B: venerdì 1° agosto

C – D: sabato 2 agosto (solo mattina)

E – K: lunedì 4 agosto

L – O: martedì 5 agosto

P – R: mercoledì 6 agosto

S – Z: giovedì 7 agosto.

Il cedolino della pensione di agosto è accessibile tramite servizio online dell’INPS. Una volta autenticati per l’accesso all’area riservata dell’INPS, occorre inserire nel motore di ricerca la dicitura “cedolino pensione” e andare alla voce “Verifica pagamenti” per poi selezionare il mese di interesse.

Le operazioni di rimborso e trattenuta

Come dicevamo in premessa, per le pensioni di agosto 2025, si avvia il processo di integrazione tra i dati contabili contenuti nei modelli 730 e le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, a favore di pensionati che hanno designato l’ente come sostituto d’imposta.

Questa procedura riguarda esclusivamente le posizioni per cui l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso le informazioni all’INPS entro il termine del 30 giugno.

Per gli altri si slitta a settembre. La pensione agosto, assume, quindi una valenza rilevante dal punto di vista fiscale: in questa mensilità, infatti, vengono applicati gli eventuali rimborsi ai pensionati che risultano a credito, oppure vengono trattenute le somme dovute da coloro che, al contrario, risultano debitori.

Pensioni agosto 2025: la verifica del conguaglio da 730

La pensione agosto diventa così il punto di partenza per l’applicazione concreta di queste operazioni di conguaglio. Coloro che hanno richiesto che l’INPS gestisca i conguagli del modello 730/2024 possono accedere in autonomia ai dettagli delle risultanze contabili e agli esiti delle operazioni.

Come?

Attraverso il portale istituzionale, utilizzando il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app mobile dell’ente. Questo sistema consente un controllo diretto e trasparente sulla propria situazione fiscale legata alla pensione.

Riassumendo