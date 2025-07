Pensioni agosto 2025: quando arriva il rimborso 730? Tutte le date

Il mese di agosto si avvicina. I pensionati aspettano il pagamento dell’assegno mensile. Qualcuno lo utilizzerà per le vacanze al mare o in montagna. Altri per affrontare spese programmate. Altri semplicemente per le spese quotidiane necessarie a vivere (anzi sopravvivere). Come di consueto, anche il pagamento delle pensioni di agosto 2025 seguirà un calendario ben definito per garantire una distribuzione ordinata e puntuale.

Ad agosto anche il conguaglio da 730

Il mese di agosto è anche il primo utile in cui l’INPS effettuerà i conguagli da Modello 730/2025 (anno d’imposta 2024) dei pensionati che hanno fatto la dichiarazione redditi indicando proprio l’INPS come sostituto d’imposta.

Quando parliamo di conguaglio facciamo riferimento sia ad eventuale debito d’imposta sia a credito d’imposta. Se a debito, sulla pensione agosto 2025 ci sarà la trattenuta. Se, invece, a credito, sulla pensione agosto 2025, ci sarà rimborso (salvo che il pensionato abbia chiesto il credito a compensazione).

Come detto agosto è solo il primo mese utile. Non tutti i pensionati riceveranno il conguaglio 730/2025 sulla pensione di agosto. Alcuni potrebbero riceverlo sulla pensione di settembre o dei mesi successivi. Ricordiamo anche che il termine ultimo per presentare il Modello 730/2025 è fissato al 30 settembre 2025.

Pagamento pensioni agosto 2025: le date per poste e banche

Per coloro che non hanno l’accredito della pensione agosto 2025 sul conto corrente, libretto, ecc. occorrerà seguire la seguente turnazione in funzione del proprio cognome:

A – B: venerdì 1° agosto

C – D: sabato 2 agosto (solo mattina)

E – K: lunedì 4 agosto

L – O: martedì 5 agosto

P – R: mercoledì 6 agosto

S – Z: giovedì 7 agosto.

Come solito, la turnazione non è obbligatoria ma consigliabile da seguire.

Chi non riesce a recarsi alle poste il giorno previsto per il proprio cognome potrà, comunque, andare i giorni a seguire.

Ricordiamo anche che è possibile riscuote la pensione in contanti solo se questa è inferiore ai 1.000 euro. Laddove l’importo sia superiore c’è obbligo di accredito su IBAN. E con riferimento alle pensioni di agosto 2025, l’accredito su IBAN (sia postale che bancario) ci sarà il giorno 1° agosto.

Riassumendo