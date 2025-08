Pensione a 62 anni nel 2026: la corsia preferenziale è per i redditi bassi

Ne abbiamo già parlato e continuiamo a ricevere numerose email e messaggi da parte di lettori interessati a saperne di più, sperando di poter rientrare nei requisiti (stretti) della pensione a 62 anni senza penalizzazioni dal prossimo anno.Vediamo cosa cambia rispetto alle misure attuali, chi potrà davvero approfittarne e perché i redditi sotto i 35.000 euro avranno una corsia preferenziale.

Cosa prevede Quota 41 flessibile

Secondo le anticipazioni, la nuova misura permetterà di andare in pensione a 62 anni con almeno 41 anni di contributi. Si tratterebbe di una formula “ibrida” che prende spunto (oltre che il nome) dall’attuale Quota 41, ma con criteri a ben vedere diversi.

L’attuale Quota 41 è infatti riservata a categorie ristrette: lavoratori precoci, disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose. Inoltre, permette l’uscita indipendentemente dall’età anagrafica. Con la nuova proposta, invece, l’età minima di 62 anni diventa un requisito generale, che si affianca alla maturazione dei 41 anni di contributi.

In pratica, si apre la possibilità di un pensionamento anticipato più ampio, ma sempre regolato da paletti chiari per evitare squilibri finanziari.

Come funziona la penalizzazione sull’assegno

Uno degli elementi chiave della Quota 41 flessibile sarà il sistema di penalizzazione dell’importo pensionistico. A differenza di misure come Quota 103, dove si applica un ricalcolo interamente contributivo (spesso penalizzante), la nuova proposta introduce una riduzione fissa del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni della pensione di vecchiaia. Ecco perché si parla di penalizzazione light con la nuova Quota 41.

Esempio pratico:

– Uscita a 62 anni = 5 anni di anticipo

– Penalizzazione totale sull’assegno = 10%

Una decurtazione più prevedibile e trasparente, che permette al lavoratore di valutare l’impatto economico prima della scelta.

Nessun taglio per chi ha un Isee sotto i 35.000 euro

La novità più significativa riguarda però i redditi bassi. La proposta prevede infatti un’esenzione totale dalla penalizzazione per chi ha un Isee inferiore a 35.000 euro.

Si tratta di un cambio di paradigma per il sistema previdenziale italiano, dove finora il reddito familiare non ha mai avuto un impatto diretto sull’importo della pensione anticipata. In questo modo, la nuova Quota 41 flessibile diventerebbe anche uno strumento di giustizia sociale, pensato per tutelare i lavoratori più fragili economicamente.

Pensione a 62 anni nel 2026: perché serve una misura “di compromesso”

La versione originaria della riforma, ribattezzata “Quota 41 per tutti”, prevedeva l’uscita dal lavoro senza limiti anagrafici né penalizzazioni economiche. Ma il costo stimato — tra i 4 e i 5 miliardi di euro l’anno — è stato giudicato insostenibile.

Da qui nasce l’idea di una Quota 41 più selettiva, che:

introduce un’età minima di 62 anni per la pensione 2026;

applica penalizzazioni progressive;

protegge i redditi più bassi.

Una soluzione di equilibrio, dunque, che punta a conciliare equità sociale e compatibilità con i conti pubblici.

Il contesto: cosa cambia dopo Quota 103

Negli ultimi anni, il governo ha progressivamente ristretto le opzioni di flessibilità in uscita. Quota 103, Opzione Donna e Ape Sociale sono state limitate, contribuendo all’aumento dell’età media di pensionamento, che ha raggiunto 64,8 anni nel 2024 (dati Inps). Più di due anni rispetto all’obiettivo della pensione a 62 anni nel 2026.

La Quota 41 flessibile, in questo scenario, riapre uno spiraglio per chi vuole andare in pensione prima, ma senza pesare eccessivamente sulle finanze pubbliche. Un compromesso che potrebbe segnare una nuova direzione nelle politiche previdenziali italiane.

Conclusione: pensione a 62 anni nel 2026 possibile, ma non per tutti

Andare in pensione a 62 anni nel 2026 sarà possibile per molti più lavoratori, ma non senza condizioni (in alcuni casi pesanti). I requisiti contributivi restano alti (41 anni) e la penalizzazione sull’assegno è certa, salvo che per chi rientra nei redditi sotto i 35.000 euro di Isee.

Il messaggio è chiaro: flessibilità possibile, ma sostenibile. E soprattutto, riservata a chi ne ha più bisogno.