Patente a crediti, stop confusione: le tre categorie fuori dall’obbligo nei cantieri edili

Nel contesto della crescente attenzione alla sicurezza nei cantieri, la nuova patente a crediti rappresenta uno strumento innovativo pensato per favorire la legalità e ridurre il rischio di incidenti nei luoghi di lavoro. Questo sistema premiale-punitivo, previsto dalla normativa vigente, attribuisce crediti a imprese e lavoratori autonomi del comparto edile, valutando la loro condotta e il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Tuttavia, è importante chiarire che non tutte le figure che operano nei pressi o all’interno di un cantiere sono tenute al possesso di questa patente. La normativa prevede specifiche esclusioni, con l’intento di non appesantire con oneri amministrativi soggetti che non partecipano attivamente alla realizzazione delle opere.

Vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti esclusi dall’obbligo della patente a crediti e quali attività non rientrano nel suo ambito di applicazione.

Patente a crediti sul cantiere: distinzione tra operatori attivi e fornitori esterni

Uno degli aspetti fondamentali della normativa è la distinzione tra chi esegue lavorazioni edili in senso stretto e chi, invece, svolge attività accessorie o completamente esterne al ciclo produttivo del cantiere. Proprio in questa logica si inserisce l’esclusione patente a crediti per una serie di figure professionali e imprese.

Una delle categorie più rilevanti interessate da questa esclusione è quella delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano sole forniture. In questo gruppo rientrano coloro che si limitano al trasporto e alla consegna di materiali, senza alcun intervento diretto sulle lavorazioni edilizie. Le operazioni di carico e scarico, infatti, sono considerate attività collaterali, non coinvolte nella costruzione o modifica dell’opera.

Per esempio, un autotrasportatore che entra in un’area di cantiere unicamente per consegnare materiali – come cemento, mattoni o attrezzature – non è soggetto all’obbligo di possedere la patente a crediti e relative sanzini.

Il suo compito si limita alla logistica, non implicando l’intervento in operazioni potenzialmente pericolose o tecnicamente complesse.

Una scelta normativa per semplificare

Questa previsione normativa nasce dall’esigenza di semplificare i processi amministrativi per chi ha un ruolo marginale nell’attività del cantiere. Includere anche i fornitori nel sistema della patente avrebbe comportato un aggravio burocratico inutile, senza benefici concreti in termini di sicurezza o controllo.

L’esclusione è dunque una misura di buon senso legislativo, volta a distinguere con precisione tra chi è coinvolto nei rischi operativi e chi svolge compiti esterni al cantiere. Inoltre, consente alle imprese di logistica e trasporto di operare senza ritardi o vincoli eccessivi, garantendo la fluidità delle forniture, elemento chiave per il rispetto dei tempi nei lavori edilizi.

Altri soggetti esclusi dalla patente a crediti

Oltre a chi si occupa unicamente di forniture materiali, la normativa prevede ulteriori eccezioni per categorie professionali che, pur frequentando i cantieri, non vi operano con funzioni esecutive.

Tra i soggetti esclusi figurano:

Professionisti tecnici, come ingegneri, architetti e geometri, che accedono ai cantieri per compiti di progettazione, direzione lavori, collaudi o verifiche tecniche. Le loro attività, seppur fondamentali per l’andamento delle opere, sono di natura intellettuale e non rientrano nel campo operativo della normativa sulla patente a crediti.

Imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore, che certifica la loro idoneità ad eseguire lavori pubblici di importo significativo. Queste imprese sono già soggette a stringenti controlli sulla capacità tecnico-organizzativa e possiedono requisiti che le rendono automaticamente in regola con gli standard richiesti. Pertanto, sono esonerate dall’obbligo di ottenere la patente.

Sulle esclusioni ci sono anche le FAQ patente a crediti dell’INL.

Conclusioni: esclusione patente a crediti e chiarezza operativa

L’introduzione della patente a crediti nel settore delle costruzioni è una misura che punta a rafforzare i controlli e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, il legislatore ha previsto alcune deroghe mirate, tra cui la esclusione patente a crediti per attività di sola fornitura e per soggetti non coinvolti direttamente nei lavori.

Questa esclusione, lungi dall’essere una lacuna normativa, rappresenta una scelta consapevole di tutela dell’efficienza operativa, evitando che il sistema diventi un intralcio per chi opera ai margini dell’attività di cantiere.

Per le imprese, è dunque cruciale approfondire questi aspetti e distinguere con attenzione le diverse figure professionali, assicurandosi di applicare correttamente gli obblighi previsti dalla normativa. Una gestione attenta e informata dei requisiti legali si traduce in cantieri più sicuri, organizzati e pienamente conformi alle disposizioni vigenti.

Riassumendo