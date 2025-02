Si può pagare il bollo auto scalando i soldi dalla Carta Dedicata a Te?

Mancano pochissimi giorni per spendere ancora il saldo disponibile sulla carta dedicata a te. La scadenza ultima è fissata, salvo proroghe, al 28 febbraio 2025.

A questo proposito in redazione arriva un quesito.

Salve, sono titolare di una carta dedicata a te. Ho ancora a disposizione un saldo di 200 euro. Devo pagare il bollo auto in scadenza il 28 febbraio. L’importo che devo pagare è di circa 170 euro. Possono utilizzare il saldo della carta dedicata a te per pagare?

Le diverse edizioni della carta dedica a te

La carta dedica a te è stata introdotta nel 2023, ed è stata concepita per sostenere economicamente le famiglie in condizioni di difficoltà.

La misura, edizione 2024, ha previsto l’erogazione di un contributo di 500 euro, destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro e che non percepiscono altre forme di assistenza statale come Reddito di Cittadinanza, NASPI, DIS-COLL o assegno di inclusione.

La distribuzione è stata automatica. Nel senso che i beneficiari ono stati individuati dall’INPS che li ha comunicati ai comuni di residenza. I comuni a loro volta hanno avvisato i destinatari della possibilità di ritirare la carta all’ufficio postale o della disponibilità di una nuova ricarica per chi era già in possesso dell’edizione 2023.

La legge di bilancio 2025 ha rifinanziato l’iniziativa. Questo significa che una nuova ricarica o una nuova carta dedicata a te saranno disponibili anche nel 2025. Al riguardo bisognerà attendere il provvedimento attuativo e le istruzioni INPS.

Data di attivazione e di utilizzo

Intanto la carta dedicata a te edizione 2024 andava attivata entro il 16 dicembre 2024. Ossia entro questa data doveva essere effettuato almeno un acquisto.

L’utilizzo è presso qualsiasi negozio commerciale aderente al circuito Mastercard. Infatti, la carta dedica a te funziona come una normale Postepay.

Esiste anche una data fine entro cui deve essere esaurito il saldo presente sulla carta. Per l’edizione 2024 il saldo deve esaurirsi entro il 28 febbraio 2025.

Carta dedica a te: utilizzo solo per beni specifici

Venendo al quesito del lettore in cui si chiede se si può utilizzare il saldo per pagare il bollo auto in scadenza a febbraio 2025, in merito ai beni che si possono acquistare, l’uso della carta dedicata a te è destinato esclusivamente ai bene indicati nel Decreto Ministeriale del 18 aprile 2023 e successive integrazioni. In particolare si tratta di:

carni (bovina, suina, avicola, ovina, caprina), pesce fresco, latte e derivati, uova, oli (d’oliva e di semi), prodotti da forno, pasta, riso, cereali, farine, legumi, frutta e verdura fresche, conserve di pomodoro, miele, zucchero, cacao e cioccolato, nonché alimenti per l’infanzia;

bevande (esclusi alcolici di qualsiasi genere);

carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico.

Non vengono indicati altri beni o servizi al di fuori dei predetti. Pertanto, il lettore non può utilizzare il saldo presente sulla sua carta dedica a te per pagare il bollo auto.