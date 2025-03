Pagamenti INPS Aprile 2025: tutte le date da segnare per pensioni, bonus e sussidi

Il mese di aprile 2025 si presenta con un’agenda particolarmente intensa sul fronte delle erogazioni da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tra le misure previste si segnalano i pagamenti relativi alle pensioni, all’Assegno unico e universale, all’Assegno di inclusione, alle indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, oltre al Supporto per la formazione e il lavoro.

In questo contesto, è fondamentale conoscere con precisione le date di accredito e le modalità di erogazione per non perdere nessuna opportunità e restare aggiornati su eventuali novità introdotte dalla normativa.

Pensioni: calendario pagamenti dettagliato per il mese di aprile

Per quanto riguarda le pensioni aprile 2025, il pagamento inizierà a partire da martedì 1 aprile, primo giorno bancabile del mese.

I titolari di pensione che ricevono l’accredito direttamente sul conto corrente bancaria o postale vedranno la somma disponibile a partire da tale data.

Diversamente, chi non ha accredito su IBAN ma ritira la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane dovrà seguire un preciso ordine alfabetico, distribuito su sei giorni lavorativi consecutivi. Di seguito il calendario previsto:

Martedì 1 aprile: lettere A – B

Mercoledì 2 aprile: lettere C – D

Giovedì 3 aprile: lettere E – K

Venerdì 4 aprile: lettere L – O

Sabato 5 aprile: lettere P – R

Lunedì 7 aprile: lettere S – Z.

Questa suddivisione consente una distribuzione più ordinata dell’afflusso agli sportelli, facilitando il rispetto delle misure organizzative interne.

Assegno di inclusione: doppio accredito in programma

L’Assegno di inclusione (Adi) è destinato ai nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 10.140 euro, soglia recentemente innalzata rispetto ai precedenti 9.360 euro.

Nel mese di aprile 2025 sono previste due finestre di pagamento :

Entro il 18 aprile: per coloro che ricevono il primo accredito

Il 27 aprile: per chi percepisce regolarmente la misura da mesi precedenti

Questo sostegno economico, riformulato attraverso la Manovra 2025 e successivamente chiarito dalla circolare INPS del 17 febbraio, mira a garantire un aiuto concreto alle famiglie in condizioni di disagio.

Supporto per la formazione e il lavoro: nuove tempistiche

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) rappresenta la misura complementare all’Adi e sostituisce, nella sua nuova formulazione, il precedente Reddito di cittadinanza. L’erogazione di questo incentivo ad aprile segue il seguente schema:

Dal 15 aprile: per le domande inoltrate dopo la metà di marzo

Il 27 aprile: per le richieste inviate entro il 15 marzo.

Questo strumento, pensato per sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati o con percorsi formativi attivi, segue logiche diverse rispetto all’Adi ma risponde a obiettivi simili di inclusione sociale.

Pagamenti INPS aprile: assegno unico universale

Nel mese di aprile 2025, anche l’Assegno unico figli a carico verrà corrisposto regolarmente tra il 18 e il 20 aprile, per chi già beneficia della misura e non ha modificato la propria situazione. Chi ha presentato una nuova richiesta o ha aggiornato l’ISEE potrà attendere l’accredito entro la fine del mese .

Inoltre, saranno corrisposti anche gli arretrati relativi alla rivalutazione dello 0,8% introdotta dall’Istat, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, sarà essenziale aggiornare l’ISEE entro il termine di giugno 2025 , pena la perdita del diritto agli arretrati maturati.

NASpI e Dis-Coll: erogazioni a metà mese

Chi beneficia delle prestazioni di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) o Dis-Coll (Indennità per collaboratori coordinati e continuativi) riceverà l’importo di aprile 2025 spettante entro la metà del mese. Le date precise variano in base al momento in cui è stata presentata la domanda da parte dell’interessato.

Questi strumenti, fondamentali per garantire un sostegno economico ai lavoratori disoccupati, seguono una tempistica che può variare sensibilmente a seconda della gestione interna delle richieste.

Pagamenti INPS aprile: novità dalla Manovra 2025

Il panorama dei pagamenti INPS aprile 2025 è stato significativamente influenzato dalle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 . Tali novità hanno riguardato in particolare l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, ridefinendone i criteri di accesso e le modalità di fruizione.

La circolare INPS del 17 febbraio 2025 ha fornito chiarimenti operativi su come applicare le nuove regole, offrendo indicazioni concrete a cittadini e CAF.

Riassumendo