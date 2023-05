Previsioni BTp Valore 2027 a dieci giorni dal collocamento

Sarà in collocamento tra dieci giorni e già tra meno di una settimana avremo tutte le informazioni che ci serviranno per decidere se investire o meno. Nel frattempo, azzardiamo a fare le nostre previsioni sul BTp Valore con scadenza fissata per il 13 giugno 2027. Come sappiamo, questo è un nuovo genere di titoli di stato rivolti esclusivamente agli investitori individuali (famiglie), in gergo tecnico chiamato anche mercato retail. Ha caratteristiche comuni sia ai BTp Italia che ai BTp Futura. Per prima cosa, sappiamo che il bond offrirà cedole step up, cioè crescenti nel tempo. E staccherà un premio fedeltà alla scadenza, comunicato nei giorni scorsi dal Tesoro pari allo 0,50% del capitale nominale sottoscritto.

Caratteristiche del nuovo bond retail

In pratica, coloro che acquisteranno il BTp Valore in fase di collocamento e lo manterranno in portafoglio fino all’ultimo giorno, otterranno un rendimento extra. Esso sarà di 5 euro per ogni 1.000 euro, il lotto minimo acquistabile.

Il collocamento inizierà lunedì 5 e, salvo chiusura anticipata, si concluderà venerdì 9. Le offerte potranno pervenire al Tesoro senza alcun limite. Saranno garantite tre giornate a disposizione per le sottoscrizioni. Dopodiché il Tesoro può decidere, previa comunicazione con anticipo al giorno precedente, di chiudere il collocamento o mercoledì sera o giovedì sera.

Giorno 1 giugno, il Tesoro renderà noti sia il codice ISIN che l’entità delle cedole. Nei giorni scorsi, abbiamo appreso qualcosa di più su queste ultime. Ci sarà un solo step, cioè le cedole semestrali saranno staccate sulla base di un tasso d’interesse fissato per i primi due anni, che salirà per i restanti due anni successivi. Al termine del collocamento, i tassi potranno essere rivisti solo al rialzo o essere confermati.

Previsioni BTp Valore 2027

Gli interessati potranno prenotare le sottoscrizioni presso la banca in cui si detiene il conto titoli, un ufficio postale o il conto online, se abilitato alle funzioni di home banking.

E arriviamo adesso alle previsioni sul BTp Valore 2027. Trattandosi di un bond di quattro anni, il suo interesse medio annuo dovrà essere in linea con il rendimento di questa scadenza. Ieri, era al 3,75%. Quando avvenne l’annuncio nelle scorse settimane, il rendimento del quadriennale era in area 3,50%. Ciò ci porta a concludere che la prima cedola relativi ai primi due anni d’investimento sarà in area 3,50% e la seconda per il terzo e quarto anno in area 4%.

Resta da vedere se il Tesoro voglia ingolosire i risparmiatori, offrendo loro un rendimento a premio sulla scadenza ordinaria. In quel caso, almeno una delle due cedole risulterebbe più alta. Ovviamente, nulla vieta che siano fissate cedole rispettivamente molto più bassa e molto più alta rispetto alle nostre previsioni. Tuttavia, in un contesto di boom dell’inflazione e alti rendimenti, difficile che il Tesoro immagini di far debuttare i nuovi bond con una prima cedola poco allettante per le famiglie.

[email protected]