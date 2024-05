Mentre il Tesoro è impegnato con il collocamento del quarto BTp Valore, ieri è arrivato l’annuncio che giovedì 9 maggio si terrà l’asta per l’emissione dei nuovi Bot a 12 mesi. Un altro appuntamento per coloro che volessero impiegare in maniera fruttifera la liquidità nel breve termine e senza esporsi a rischi di un certo tipo. L’operazione avverrà per un controvalore di 7,5 miliardi di euro. Va detto che martedì 14 maggio, data di regolamento degli ordini, scadranno altri titoli annuali attualmente in circolazione per 7,7 miliardi.

Questo significa che la massa di debito pubblico emesso sotto forma di bond a breve scadenza non aumenterà. Probabile che gli stessi investitori istituzionali che posseggono i titoli in scadenza, li rinnoveranno con l’acquisto di quelli in emissione.

Possibili rendimento e prezzo

I nuovi Bot a 12 mesi dovrebbero offrire un rendimento intorno al 3,50% sulla base delle attuali condizioni di mercato. E questo ci porta a concludere che il prezzo di aggiudicazione si attesterebbe in area 96,60 centesimi. A proposito, la scadenza è stata fissata per il 14 maggio del 2025. La data formale di emissione è il prossimo 14 maggio, giorno in cui le prenotazioni dovranno essere regolate.

Alternative meno generose

Ricordiamo che i nuovi Bot a 12 mesi saranno senza cedola. Il loro rendimento deriverà dalla differenza tra il prezzo di rimborso del Tesoro o di rivendita anticipata e il prezzo di acquisto. Incassare un 3,50% lordo per un investimento di appena un anno di tempo non è poco. Le alternative non sono altrettanto generose, a meno di inserire in portafoglio asset più rischiosi. Sono confrontabili solamente le recenti offerte delle banche sui conti deposito, sebbene anche in questo caso bisogna verificare la durata del vincolo richiesto. Tra l’altro, le grandi banche continuano ad offrire poco più di zero. Le migliori offerte arrivano da istituti minori, per cui invitiamo alla prudenza, anche se sappiamo che i primi 100.000 euro risultano garantiti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi per il caso di fallimento.

Nuovi Bot a 12 mesi insieme a bond lunghi?

L’acquisto dei nuovi Bot a 12 mesi può rientrare nella famosa strategia Barbell, che consiste nel puntare su obbligazioni a breve e lunga scadenza allo stesso tempo. Le prime garantiranno il rendimento, le seconde i guadagni in conto capitale in un ambiente di taglio dei tassi di interesse. E siamo proprio in questa fase.

[email protected]