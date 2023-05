Investire nel BTp Futura 2028? Solo se lo tieni in portafoglio fino alla scadenza

Tra qualche settimana debutterà in Italia il BTp Valore, bond rivolto esclusivamente agli investitori individuali. Avrà cedole crescenti, offrirà un premio fedeltà alla scadenza dei quattro anni e manterrà i benefici fiscali delle altre emissioni retail, vale a dire l’esenzione dell’investimento dall’imposta di successione. Bond con caratteristiche simili furono collocati sul mercato italiano nel 2020 e nel 2021. Si chiamano BTp Futura e oggi discuteremo della scadenza in data 17 novembre 2028 (ISIN: IT0005425761), la più corta delle quattro emissioni effettuate dal Tesoro.

Cedole step up e quotazioni depresse

Sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana, il BTp Futura 2028 si acquistava ieri per meno di 85 centesimi, cioè a forte sconto sul prezzo nominale. In termini di rendimento lordo, offriva il 3,85%. Trattasi di un livello di poco superiore al 3,79% del bond con cedola fissa in scadenza a inizio dicembre 2028. Nel recente passato, il premio offerto dal bond retail è stato ben maggiore.

Vi starete chiedendo se sia conveniente oggi come oggi investire nel BTp Futura 2028, dato il rendimento allettante.

Investire nel BTp Futura 2028 solo se fino a scadenza

In effetti, percepire il 3,85% per un asset di questa durata non è affatto poco. Tuttavia, quando investite, dovete dare uno sguardo sia al rendimento e sia alla cedola, oltre che alla scadenza. Due bond con rendimenti molto simili o uguali e della stessa durata possono differire molto in termini di condizioni reali offerte all’obbligazionista. E questo è esattamente il caso del BTp Futura 2028. Fino al 17 novembre prossimo stacca una cedola annua lorda dello 0,35%. A partire da quella data e per i successivi tre anni, la cedola sale allo 0,60%. E nell’ultimo biennio si porta all’1%.

Come capite bene, si tratta di cedole molto basse.

Il fatto è che questo bond fu emesso in condizioni di mercato assai migliori (per l’emittente) di quelle odierne. Acquistando oggi il BTp Futura 2028, incasseremo una cedola media ponderata dello 0,72%. Rapportata al prezzo dell’investimento, salirebbe solo allo 0,85%. Al netto dell’imposta, scenderebbe allo 0,75%. Troppo poco. E ancora peggio ci andrebbe per i primi anni, visto che le cedole resteranno sotto la media fino al sesto anno. Solo che nel frattempo l’ inflazione si sarà divorato il vostro potere di acquisto.

E allora da cosa scaturirebbe il rendimento di cui sopra? Alla scadenza il Tesoro rimborserà il BTp Futura 2028 alla pari, cioè ad un prezzo pari a 100. Questo significherà incassare un guadagno in conto capitale prossimo al 18%. Su base annua, parliamo di un 3%. Dunque, oltre i tre quarti del rendimento sarà maturato alla scadenza, cioè tra cinque anni e mezzo. Se acquistassimo il bond per puntare a rivenderlo tra qualche mese o qualche anno, rischieremmo di maturare nel complesso un rendimento fiacco, a meno che la quotazione non sarà salita decisamente. Questo spiega i bassi prezzi dei quattro BTp Futura. Staccano cedole medie basse e ancora più magre per i primi anni. Si rende necessario l’acquisto a quotazioni depresse per ottenere un rendimento in linea con il mercato.

