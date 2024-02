Da quasi un biennio non si registravano emissioni sovrane in Africa occidentale. La pandemia aveva colpito le finanze degli stati e messo KO economie domestiche già deboli. Alcune di queste sono andate in default: Zambia, Ghana ed Etiopia. Anche il Kenya rischia di saltare. Ma un paio di settimane fa il mercato dei “junk bond” in quest’area del pianeta è stato “scongelato” con un’emissione in dollari della Costa d’Avorio andata meglio delle previsioni. E due giorni fa è toccato al Benin, che ha raccolto sul mercato dei capitali internazionale 750 milioni di dollari, ricevendo ordini per 6 miliardi.

Alto rischio di credito

L’operazione è andata così bene che il Benin si è potuto permettere di offrire un bond della durata di 14 anni e con cedola 8,375%. In buona sostanza, il costo di emissione è stato all’incirca lo stesso del rendimento ivoriano con scadenza nel 2037. Con una differenza: il rating del Benin è un gradino sotto alla Costa d’Avorio. S&P e Fitch gli assegnano il giudizio B+, Moody’s B1.

Attesa per il taglio dei tassi

Il successo di questo “junk bond” conferma che il mercato è aperto ad inserire nei portafogli anche asset poco sicuri, in cambio di rendimento. In effetti, c’è attesa per il primo taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti e nell’Eurozona. Ciò ha abbassato già i rendimenti dai massimi toccati in ottobre. L’inflazione sta rientrando nel mondo ricco e, pertanto, gli alti livelli di rendimento che si erano intravisti nei mesi passati appaiono sempre meno sostenibili.

I “junk bond”, letteralmente obbligazioni “spazzatura”, sono titoli del debito ad alto rischio. I rating sono “non investment grade”, cioè inferiori a BBB- per S&P e Fitch e a Baa3 per Moody’s. Nello specifico, il rating del Benin si colloca quattro gradini sotto l’ultimo livello “investment grade”.

Junk bond dai rendimenti non altissimi

Non è l’elevato debito pubblico in sé ad allarmare, con un rapporto di poco superiore al 50% del PIL. Tuttavia, le riserve valutarie appaiono relativamente poco solide per via di una bilancia commerciale cronicamente in passivo e che denota la scarsa competitività dell’economia nazionale.

Né il cambio può aumentarla, essendo il franco CFA legato all’euro da un tasso fisso. Quanto al debito estero a breve scadenza, invece, il rischio appare contenuto. A proposito, per il Benin è stato il primo bond in dollari. Ad oggi, ci sono state emissioni in euro. Ad esempio, la scadenza del 22 gennaio 2035 e cedola 4,95% (ISIN: XS2366832496) si acquistava ieri a quasi 81 centesimi, in rialzo del 2,4% sul buon esito dell’emissione. Il rendimento si attestava intorno al 7,50%, che obiettivamente sembra poco per un paese ad alto rischio default.

