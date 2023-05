Gilt 2063 cedola 4%: prezzo crollato a pochi giorni dall’emissione, esploso il rendimento

Era solamente il 16 maggio scorso quando il Tesoro di Sua Maestà a Londra emetteva il nuovo titolo di stato a 40 anni: Gilt con scadenza 22 ottobre 2063 (ISIN:GB00BMF9LF76). Incassava per l’occasione 5,5 miliardi di sterline, qualcosa come 6,32 miliardi di euro al tasso di cambio odierno. Questo bond ultra-lungo aveva fatto parlare di sé nei giorni precedenti al collocamento, dopo l’annuncio. Infatti, la cedola offerta è risultata la più alta dal 2009: 4%. Del resto è quanto impongono allo stato attuale le condizioni di mercato, non solo al Regno Unito. I rendimenti sovrani e corporate sono esplosi ovunque nell’ultimo anno. Pensate che il Bund a 10 anni è passato dal -0,05% di inizio 2022 al 2,50% di queste ore.

Rendimento in netta risalita

Il Gilt 2063 fu emesso ad un prezzo di 97,661 e un rendimento alla scadenza del 4,1194%. Nella seduta di ieri, la quotazione al London Stock Exchange sprofondava sotto 92 centesimi. Il rendimento esplodeva così sopra il 4,55%.

Una quarantina di punti base in più in appena una settimana, qualcosa come oltre il 16% lordo in più per tutta la durata dell’investimento. Fa specie che ciò sia avvenuto nell’arco di pochissime sedute.

A queste condizioni il Gilt 2063 si rivela molto appetibile. Praticamente, offre un rendimento in linea con i livelli italiani. Il BTp 2067, ad esempio, ieri rendeva il 4,66%. Ma c’è una differenza rilevante tra i due bond: i titoli britannici hanno rating AA/AA-/Aa3, quelli italiani BBB/BBB/Baa3. Il rischio default in teoria sarebbe molto più alto per Roma, anziché a Londra. Ma questa apparente anomalia dipende dal fatto che sono denominati in due valute differenti. Il mercato starebbe scontando un rischio di cambio per la sterlina.

Gilt 2063 con alta cedola e rischio di cambio

Ciò spiegherebbe lo spread di 185 punti base con il Bund decennale.

Ed è proprio al cambio che dovremmo guardare prima di ipotizzare un investimento nel Gilt 2063. L’andamento della sterlina contro l’euro nei prossimi anni dipenderà da una serie di fattori, principalmente la politica monetaria. La Banca d’Inghilterra ha alzato i tassi d’interesse al 4,5% per combattere un’inflazione ancora all’8,7% ad aprile. La Banca Centrale Europea ha portato il suo costo del denaro per l’Area Euro al 3,75%. Una variabile poco prevedibile nella sua evoluzione di lungo periodo è la Brexit. Come impatterà sul tasso di crescita dell’economia britannica? Un dato potenzialmente decisivo per valutare l’affidabilità creditizia di Londra, con impatto non secondario sui livelli dei rendimenti (e prezzi) dei bond in sterline.

Se vogliamo, il Gilt 2063 può essere inserito in portafoglio per finalità speculative. Data la sua elevata duration, tenderebbe a risalire in fretta di prezzo quando i tassi di mercato scenderanno. E ciò consentirebbe all’obbligazionista di rivenderlo con profitto. Ma resterebbe l’incognita del cambio. Se l’euro si rafforzasse contro la sterlina, i guadagni ne risulterebbero limitati o potrebbero benissimo tramutarsi in perdite.

