Non ci saranno altri aumenti dei tassi di interesse. Sebbene dalla Banca Centrale Europea (BCE) non sia arrivata ancora la comunicazione ufficiale – vedremo cosa dirà il governatore Christine Lagarde alla conferenza stampa post-board di questo giovedì – tutti i commenti dei suoi più autorevoli membri vanno in questa direzione. Persino i “falchi” hanno ammesso che i dati sull’inflazione non giustificherebbero più una nuova stretta. L’Euribor da settimane ha smesso di salire. Il costo del denaro nell’Eurozona non sta più crescendo.

Euribor 6 mesi atteso in calo

E questa è l’occasione per capire come si stiano comportando i bond ad esso indicizzati come ilcon scadenza 15 aprile 2029 e spread dello 0,65% (ISIN: IT0005451361).

Si tratta di una tipologia poco nota tra le famiglie. Avete presente il BTp Italia? Questo offre una cedola indicizzata all’inflazione, mentre il CcTeu la indicizza all’Euribor a 6 mesi. Nello specifico, il CcTeu 2029 offre lo 0,65% in più rispetto a questo tasso, che a sua volta viene monitorato ogni sei mesi. Sul mercato secondario presenta una quotazione di 98,45 centesimi. Ad essa corrisponde un rendimento dello 0,95%, al netto proprio dell’Euribor a 6 mesi.

Venerdì scorso, il BTp con cedola fissa e simile scadenza offriva il 3,44%. Di fatto, siamo in presenza di un differenziale appena inferiore al 2,50%. Questi sarebbe il tasso medio atteso da qui fino alla scadenza del CcTeu 2029 per l’Euribor a 6 mesi. Sempre venerdì scorso, esso si attestava al 3,935%. In soldoni, il mercato starebbe scontando un calo di questo tasso di quasi l’1,50% nella media dei prossimi cinque anni e quattro mesi rispetto ai livelli attuali.

CcTeu 2029, responso sui tassi di interesse

Cosa ci comunica, pertanto, il CcTeu 2029? Nel medio-lungo termine il costo del denaro nell’Eurozona sarà decisamente inferiore ad oggi. La BCE inizierà verosimilmente a tagliare i tassi di interesse entro la prossima primavera.

Le aspettative si stanno riposizionando velocemente. Pensate che soltanto due settimane fa il mercato scontava un Euribor a 6 mesi dell’1% più basso entro la scadenza del bond indicizzato. Questo significa che i tassi attesi sono scesi di un ulteriore mezzo punto percentuale. E poiché la dinamica dei tassi tende a seguire quella dell’inflazione, in sostanza stiamo affermando che lo spauracchio del carovita sarebbe alle spalle e che i prezzi al consumo cresceranno a ritmi ben più lenti nei prossimi anni.

