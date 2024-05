Al termine del quarto giorno del collocamento, le sottoscrizioni per il BTp Valore 14 maggio 2030 (ISIN: IT0005594491) sono salite a quota 10,26 miliardi di euro. Questo era l’obiettivo minimo ufficiosamente trapelato dal Ministero di economia e finanze per questa emissione. Ricordiamo che la media per le tre emissioni precedenti è stata di 17,9 miliardi. Va da sé che il dato finale al termine della sessione odierna si fermerà nettamente sotto. Ci sarà tempo fino alle ore 13.00 per prenotare. Dopodiché il Tesoro comunicherà le cedole definitive e il codice ISIN per gli scambi sul Mercato obbligazionario Telematico.

Rendimento netto del 19% alla scadenza

I tassi minimi garantiti sono del 3,35% per i primi tre anni e del 3,90% per il secondo triennio alla scadenza. Chi ha acquistato il BTp Valore durante questa fase dedicata alle sottoscrizioni, avrà diritto anche a un premio fedeltà dello 0,80% del capitale nominale alla scadenza. Unico requisito: mantenere il bond retail in portafoglio fino all’ultimo giorno.

Supponiamo di avere prenotato un lotto minimo di 1.000 euro per il BTp Valore. Come si evolverà il capitale nei sei anni di durata? I pagamenti delle cedole avvengono ogni tre mesi. Per i primi tre anni l’obbligazionista si troverà accreditato sul conto deposito titoli 7,33 euro netti, cioè 29,31 euro all’anno. Dal quarto anno, la cedola trimestrale netta sale a 8,53 euro, ossia 34,13 euro all’anno. In sei anni, gli interessi incassati saranno pari complessivamente a 190,32 euro. Il rendimento netto risulterà del 19%. E poi ci sarà il premio fedeltà di 8 euro lordi, pari a 7 euro netti.

Sottoscrizioni BTp Valore e aste del Tesoro

Le sottoscrizioni del BTp Valore sfiorano i 30.000 euro ciascuna anche per questo collocamento. E’ l’investimento tipico delle famiglie, platea a cui si rivolge il bond in via esclusiva. E’ probabile che il dato finale si porti nei pressi degli 11 miliardi oggi. Sarebbe un risultato nettamente positivo, per quanto inferiore alla media delle prime tre emissioni e forse delle aspettative del Tesoro.

Considerate che in questi stessi giorni il Tesoro ha raccolto 7,5 miliardi con i nuovi Bot a 12 mesi e altri 9,25 miliardi arriveranno nelle prossime ore con l’asta dei BTp a medio-lungo termine. Oltre il 5% del funding stimato per il 2024 in appena una settimana.

[email protected]