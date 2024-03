Arriva a scadenza tra poche settimane il BTp Italia 11 aprile 2024 con cedola reale 0,40% (ISIN: IT0005174906). Lo stato dovrà rimborsare 6,275 miliardi di euro a titolo di capitale, oltre che l’ultima cedola semestrale. Questo titolo di stato è indicizzato all’inflazione Foi dell’Istat, cioè all’indice dei prezzi al consumo per una famiglia di operai e impiegati, esclusa la componente tabacchi. L’emissione risale all’aprile del 2016, per cui parliamo di una scadenza iniziale di otto anni.

Ultima cedola in aprile

E in questi giorni ha reso nota l’entità della cedola.

Sarà dello 0,597% rispetto al valore nominale del bond. Questo significa che su un lotto minimo di 1.000 euro, l’obbligazionista riceverà in pagamento 5,97 euro lordi. Al netto della ricevuta fiscale del 12,50%, sul conto titoli si ritroverà effettivamente 5,22 euro. A questo dato si è arrivato attraverso larelativa all’ultimo semestre e pari allo 0,396%. Infatti, l’indice Foi all’11 ottobre scorso – data di inizio del presente, ultimo semestre – fu fissato a 118,82903. E all’11 febbraio scorso, che funge da riferimento per la scadenza dell’11 aprile, si attestava in area 119,30. A tale tasso di rivalutazione si deve sommare, ovviamente, la cedola semestrale dello 0,20%, a sua volta calcolata sul capitale rivalutato. Essa diventa 0,201%.

Ad ottobre, il BTp Italia 2024 aveva staccato una cedola dello 0,592%, appena inferiore all’ultima in pagamento. E com’è andata dall’emissione di otto anni fa? Le cedole più basse sono state staccate in tre occasioni: 0,20% per i tre semestri consecutivi di aprile 2020, ottobre 2020 e aprile 2021. Parliamo della fase critica della pandemia, quando i prezzi al consumo scesero per effetto dei “lockdown”. Invece, la cedola più alta fu staccata nell’aprile dello scorso anno e fu del 5,34%.

Cedole dall’emissione ad oggi

In tutto, il BTp Italia 2024 ha staccato cedole per il 21,55% sin dall’emissione. Su un lotto minimo di 1.000 euro, trattasi di circa 215,46 euro.

BTp Italia 2024 migliore del bond ordinario

La media annua lorda è stata, quindi, del 2,69%. Al netto dell’imposta, scende al 2,36%. Sufficiente a coprire l’inflazione? Questa è stata di quasi il 20% nel periodo considerato, corrispondente a una media annua del 2,3%. Possiamo affermare che il rendimento netto reale del bond sia stato sostanzialmente nullo. Certo, se teniamo conto anche dell’ imposta di bollo dello 0,2%, otteniamo una perdita nell’ordine di oltre l’1,5% in tutto.

L’alternativa al BTp Italia 2024 nell’aprile del 2016 sarebbe stata di acquistare bond del Tesoro con cedola fissa ad un rendimento lordo annuale dell’1%. L’obbligazionista avrebbe così incassato un rendimento complessivo lordo dell’8% e capite benissimo che la perdita accusata sarebbe stata in doppia cifra a causa del boom dell’inflazione. D’altra parte, l’emissione avvenne in un contesto di bassa inflazione e con prospettive molto contenute per il medio-lungo termine. La svolta, in negativo per le famiglie, avvenne dopo la pandemia e in coincidenza con la guerra tra Russia e Ucraina.

[email protected]