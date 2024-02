E’ negoziabile un nuovo bond di Societe Generale sul segmento Bond-X (EuroTlx) di Borsa Italiana. Si tratta dell’obbligazione a 20 anni, con scadenza in data 26 febbraio 2044 (ISIN: XS2746318646). Il taglio minimo di 1.000 euro fa ben intendere che l’emissione sia stata dedicata al mercato retail, cioè agli investitori individuali o famiglie. Si tratta di un “callable” e “cumulative” per le ragioni che vi spiegheremo.

Come dicevamo, il bond Societe Generale ha una durata iniziale ventennale. Tuttavia, la banca francese si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato anno dopo anno, in coincidenza con le date di pagamento delle cedole.

Maxi-cedola alla scadenza

Questo significa che potrà avere una durata effettiva di appena un anno o arrivare fino alla scadenza. Non è l’unica peculiarità. La cedola è corrisposta in un’unica soluzione alla scadenza o alla previa data di rimborso del capitale.

Facciamo un esempio, ipotizzando un investimento di 1.000 euro nel bond Societe Generale. La cedola alla scadenza in formato “maxi”, vale a dire pari al 120% del valore nominale del titolo (6% x 20 anni), cioè di 1.200 euro. E se l’emittente rimborsasse prima il capitale, sarebbe corrisposta all’obbligazionista la cedola maturata fino a quel giorno secondo il seguente schema:

dopo 1 anno: 60 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 2 anni: 120 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 3 anni: 180 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 4 anni: 240 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 5 anni: 300 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 6 anni: 360 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 7 anni: 420 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 8 anni: 480 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 9 anni: 540 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 10 anni: 600 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 11 anni: 660 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 12 anni: 720 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 13 anni: 780 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 14 anni: 840 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 15 anni: 900 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 16 anni: 960 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 17 anni: 1.020 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 18 anni: 1.080 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 19 anni: 1.140 euro cedola + 1.000 euro di capitale;

dopo 20 anni: 1.200 euro cedola + 1.000 euro di capitale.

Rischio rimborso anticipato

L’obbligazionista che acquista questo bond Societe Generale si assume il rischio di vedersi rimborsato il capitale prima della scadenza ufficiale dei 20 anni.

Perderebbe così le cedole ipotizzate per il periodo rimanente. Ad esempio, se il rimborso avvenisse già dopo due anni, riceverebbe solamente 120 euro di cedole, anziché i 1.200 euro ipotizzati. Il suosarebbe pari a 1.080 euro.

Non è l’unica considerazione che va fatta prima di ipotizzare un investimento. Una cedola “cumulata” del 6% non corrisponde a un rendimento del 6%, anche se l’obbligazione è stata acquistata alla pari. Solamente nel caso di rimborso anticipato dopo un anno, i due dati coinciderebbero. Infatti, incassare una cedola dopo tot anni equivale a ricevere un rendimento inferiore. Una cosa è percepirla anno dopo anno, un’altra in un’unica soluzione dopo anche molti anni.

Rendimenti decrescenti per il bond Societe Generale

Nel caso in cui il bond Societe Generale arrivasse a scadenza, i 1.200 euro di cedola per ogni 1.000 euro di capitale investito equivarrebbero a un tasso lordo annuale del 4,02%. Il calcolo si effettua, infatti, attraverso l’interesse composto. Dopo dieci anni, il tasso si attesterebbe al 4,81%, dopo cinque al 5,39%. Questo per darvi un’idea dei rendimenti decrescenti con il tempo. Di sotto, lo schema completo:

dopo 1 anno: 6%

dopo 2 anni: 5,83%

dopo 3 anni: 5,67%

dopo 4 anni: 5,53%

dopo 5 anni: 5,39%

dopo 6 anni: 5,26%

dopo 7 anni: 5,14%

dopo 8 anni: 5,02%

dopo 9 anni: 4,91%

dopo 10 anni: 4,81%

dopo 11 anni: 4,72%

dopo 12 anni: 4,62%

dopo 13 anni: 4,54%

dopo 14 anni: 4,45%

dopo 15 anni: 4,37%

dopo 16 anni: 4,30%

dopo 17 anni: 4,22%

dopo 18 anni: 4,15%

dopo 19 anni: 4,09%

dopo 20 anni: 4,02%

A questo punto, se l’obiettivo dell’obbligazionista fosse di massimizzare il rendimento dell’investimento, dovrebbe augurarsi che il bond Societe Generale venisse rimborsato il più presto possibile, magari già al termine del primo anno.

Anche perché, arrivare alla scadenza dei 20 anni per ottenere un rendimento medio lordo annuo del 4% risulta francamente un risultato magro. Considerate che il BTp 2044 offre attualmente più del 4,35%, a fronte di una ritenuta fiscale del 12,50% e non del 26% che grava sulle obbligazioni private. Comunque, il bond resterebbe relativamente conveniente fino alle scadenze medio-lunghe.

[email protected]