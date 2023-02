Bond a 100 anni dell’Austria ai minimi storici, quotazione scesa sotto 40 centesimi

Una seduta particolarmente negativa quella di ieri per il bond a 100 anni austriaco (ISIN: AT0000A2HLC4). Il titolo ha perso oltre il 3% sul mercato secondario, risentendo del trend negativo dell’intero comparto obbligazionario. I dati macro più positivi delle previsioni negli Stati Uniti e nell’Area Euro hanno rafforzato il timore degli investitori circa un aumento dei tassi d’interesse superiore alle attese e per un periodo prolungato. Nel pomeriggio, la quotazione è arrivata a scendere sotto i 40 centesimi, scivolando ai minimi storici. Pensate che l’emissione risale al giugno del 2020 e avvenne a 98 centesimi. Scadenza 30 giugno 2120, il bond a 100 anni offre agli obbligazionisti una cedola fissa annua lorda dello 0,85%. Pochissimo, anche se ai prezzi attuali equivale al 2,13% dell’investimento. Resta ancora basso, ma meno avido di quanto sembri il dato rapportato al capitale nominale.

Crollo quotazione e boom rendimento

Il rendimento alla scadenza è salito a meno del 2,55%. Va da sé che non è questo il dato a cui guardare.

Tra 97 anni e 4 mesi esistono pochissime speranze, per usare un eufemismo, di riscuotere personalmente il titolo. Si tratta di un investimento dall’elevato potenziale speculativo. Tutt’al più di un asset da lasciare in eredità alle future generazioni.

Pensate che, all’attuale quotazione, l’Austria potrebbe riacquistare il bond a 100 anni per poco più di 1,8 miliardi sui 4,6 miliardi emessi, abbattendo il suo debito pubblico di quasi 2,8 miliardi. Per farlo, però, dovrebbe indebitarsi sul mercato a tassi nettamente superiori allo 0,85% annualmente pagato. Ancora un anno fa, la quotazione superava i 70 centesimi. Su base annua, le perdite ammontano al 43%. Per non parlare dei massimi toccati nel dicembre 2020, a meno di sei mesi dall’emissione, quando la quotazione risultò sopra 138.

Bond a 100 anni, balzo quotazione con calo tassi

Allora, il rendimento scese intorno allo 0,35%. In questi 26 mesi il saldo segna -71,4%.

I rischi di investire su scadenze ultra-lunghe sono questi. D’altra parte, un bond a 100 anni offre serie potenzialità di guadagno per le fasi ribassiste dei tassi. La duration è di 46 anni. Questo significa che, se il rendimento oggi scendesse dell’1%, la quotazione s’impennerebbe del 46%. Bastano questi numeri per capire quali siano le prospettive a medio-lungo termine.

Certo, difficile che le condizioni monetarie tornino ad essere quelle di anche solo un paio di anni fa. I tassi verosimilmente resteranno più alti dell’era pre-Covid, specie in uno scenario di “reshoring“, ovvero di de-globalizzazione intesa come rimpatrio delle attività di produzione nelle vicinanze dei mercati di sbocco. Una simile prospettiva preluderebbe a un aumento dei costi produttivi e, dunque, in tassi d’inflazione più elevati del decennio passato. Tuttavia, valori così bassi appaiono poco probabili in uno scenario di calo dei tassi. Se solo si riportassero ai livelli di inizio dicembre, prima che attecchissero aspettative più “hawkish” sui tassi BCE, segnerebbero una crescita del 20% sopra 50 centesimi.

